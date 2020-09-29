В Приамурье леса готовят к осенним пожарам

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Лесхозы Приамурья с помощью дорог и минерализованных полос продолжают проводить противопожарное обустройство лесов. Наибольший объем мероприятий запланирован в Зейском, Шимановском, Мазановском и Магдагачинском районах, сообщает пресс-служба амурского минлесхоза.

Сейчас в Приамурье проложено более 45 километров лесных дорог, реконструировано – 93 километра. Минерализованных полос создано более 1 200 километров, еще около 1 600 очищено и обновлено.

– Работы по строительству и реконструкции лесных дорог, устройству и обновлению минерализованных полос проводятся весной и осенью, так как летом из-за дождей и обильной травяной растительности их выполнить невозможно, – поясняет министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

В этом году специалисты столкнулись с такой проблемой, что некоторые участки оказались переувлажнены. Прежде чем начать деятельность, приходится ждать, когда почва подсохнет. Однако, как поясняют в минлесхозе, все работы идут по графику и будут завершены в срок – до 10 ноября.