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29сентября
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сегодня, 12:59 1

В Приамурье леса готовят к осенним пожарам

В Приамурье леса готовят к осенним пожарам
Фото: pixabay.com

Лесхозы Приамурья с помощью дорог и минерализованных полос продолжают проводить противопожарное обустройство лесов. Наибольший объем мероприятий запланирован в Зейском, Шимановском, Мазановском и Магдагачинском районах, сообщает пресс-служба амурского минлесхоза.

Сейчас в Приамурье проложено более 45 километров лесных дорог, реконструировано – 93 километра. Минерализованных полос создано более 1 200 километров, еще около 1 600 очищено и обновлено.

– Работы по строительству и реконструкции лесных дорог, устройству и обновлению минерализованных полос проводятся весной и осенью, так как летом из-за дождей и обильной травяной растительности их выполнить невозможно, – поясняет министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

В этом году специалисты столкнулись с такой проблемой, что некоторые участки оказались переувлажнены. Прежде чем начать деятельность, приходится ждать, когда почва подсохнет. Однако, как поясняют в минлесхозе, все работы идут по графику и будут завершены в срок – до 10 ноября.

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#пожары #природа #экология

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А чего их готовить?

    Они и так загорятся!

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