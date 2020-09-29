Молодых амурчан с ограниченными возможностями здоровья обучают шитью

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Для ребят с ограниченными возможностями здоровья в трудовой мастерской православного храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Благовещенске прошло обучающее занятие по работе на швейных машинках. Такие уроки стали возможны благодаря проекту «Опора — это пора «О»: время общения, объединения, обучения, открытий!», который победил в международном гранатовом конкурсе, сообщает министерство социальной защиты Приамурья.

— Наше первое занятие прошло отлично. Ребята познакомились с устройством швейной машины и машины для вырубки и тиснения. Закрепили правила техники безопасности и пробовали строчить прямым швом на машине. Также изготовили вырубки из бумаги в виде оленей – заготовки для игольницы, – отметила заведующая отделением социально-трудовой адаптации инвалидов Ольга Головко.

По словам преподавателя курса Елены Пшеничной, шить, вязать и вышивать может научиться любой желающий, а навыки работы на швейной машинке дают большой простор для творчества.

— Помимо работы в трудовой мастерской православного храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», ребята будут проходить занятия в воскресной школе храма для приобщения к православным традиция и ценностям. Также в работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья продолжаются регулярные выездные экскурсии. Ребята посещают выставки, музеи и другие интересные культурные места в Приамурье. В работе нам очень хорошо помогаю волонтеры. Я благодарю всех неравнодушных и отзывчивых людей, кто протянул руку помощи ребятам, — уточнила директор центра «Доброта» Оксана Подкорытова.