В Приамурье обсудили развитие приграничного сотрудничества с Хэйхэ
Ежегодно Всемирный день туризма отмечали на двух берегах Амура. В этом году мероприятия в честь праздника провели в формате видеоконференции. Участие в онлайн-встрече приняли больше 50 человек — представители туриндустрии России и Китая.
— В год пандемии, очень непростой год, мы ещё раз убедились в искренности нашей дружбы и готовности приходить друг к другу на помощь. Всё это время Амурская область и провинция Хэйлунцзян, города Благовещенск и Хэйхэ, координируют усилия, чтобы минимизировать последствия пандемии и её влияния на компании туристической отрасли. Параллельно с этим развиваем внутренний туризм на своих территориях, создаём новую инфраструктуру, разрабатываем новые туристические маршруты, чтобы после нормализации ситуации всё это могло быстро и эффективно сработать на приём туристов, — отметила Екатерина Киреева, первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области.
Как отметили на встрече, пандемия не помешала развитию туриндустрии Китая, а, напротив, стимулировала поиск новых решений и поспособствовала укреплению дружественных добрососедских отношений.
— Хэйхэ и Амурская область хорошие друзья, хорошие соседи и хорошие партнёры. В последние годы два региона непрерывно развивают плодотворное торгово-экономическое, туристическое, культурное, образовательное, медицинское сотрудничество. Нам всем было нелегко. Однако благодаря взаимной поддержке успешно проведена 3-я конференция по развитию индустрии туризма провинции Хэйлунцзян. Об уникальном географическом преимуществе и туристических ресурсах приграничного города Хэйхэ узнал весь мир, — сказал начальник отдела пропаганды Комитета КПК города Хэйхэ Ди Хэн.
В год пандемии город Хэйхэ значительно изменился. Здесь создали и модернизировали ряд ландшафтных проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры. В Хэйхэ заработал самый большой в провинции Хэйлунцзян Центр туристических услуг, оборудованный современными технологиями в том числе для онлайн-туризма. Ещё одна новая достопримечательность — тематический парк «Айхуэй-Тенчун», созданный для популяризации научной деятельности, развлечений и фитнес-прогулок.
— В этом году мы открыли одно из самых красивых мест — туристическую зону моста Хэйлунцзян. С обзорной башни высотой 21,5 метра можно осмотреть сам мост и весь парк. Туристическая зона станет популярным местом отдыха, активной коммерческой зоной и центром культурной деятельности, — рассказал начальник управления культуры, телерадиовещания и туризма города Хэйхэ Цай Вэй.
И всё же для любителей путешествий 2020 год стал годом внутреннего туризма. Амурские компании сосредоточились на развитии внутренних направлений. Появились авторские экскурсионные маршруты. Туристам предлагают сплавы, экстремальный отдых, активные и культурные программы.
Участникам встречи презентовали новый форум зимних видов туризма, который, если не изменится ситуация с распространением коронавирусной инфекции, планируется провести в феврале следующего года.
2020 год стал самым сложным периодом в истории туристической отрасли. Закрытие границ практически полностью остановило туристическую деятельность многих компаний, работавших преимущественно на въездном направлении. В Амурской области в настоящее время официально зарегистрирован 31 туроператор. Большинство из них ориентированы на прием туристов из КНР. Несмотря на сложную обстановку, работа по развитию приграничного туризма не прекращается, сообщает правительство Приамурья.
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