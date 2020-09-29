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29сентября
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сегодня, 12:12 0

Администраторы «группы смерти» осуждены за попытку убийства школьницы

Администраторы «группы смерти» осуждены за попытку убийства школьницы
Фото: pixabay.com

Октябрьский районный суд Рязани признал виновными в покушении на убийство рязанской школьницы 22-летнего жителя города Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа и 24-летнюю жительницу Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры региона.

Суд установил, что обвиняемые совместно с другими сообщниками активно пользовались социальной сетью «ВКонтакте». Они вовлекли в процесс виртуального общения несовершеннолетнюю жительницу Рязани, установили контроль над сознанием потерпевшей, поэтапно подавляли ее волю. Злоумышленники добились, чтобы девочка наносила себе глубокие раны, а затем путем психологических манипуляций убедили ее совершить самоубийство.

«Однако замысел сообщников не был доведен до конца по не зависящим от них обстоятельствам ввиду своевременного оказания потерпевшей соответствующей психологической медицинской помощи», — отмечает пресс-служба.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения сроком на один год. После оглашении приговора он был взят под стражу в зале суда.

Сообщница осуждена к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и ограничением свободы после отбытия условного осуждения сроком на один год.

Кроме того, с учетом частичного возмещения удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 895 тыс. рублей.

Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, осужденные являлись администраторами одной из «групп смерти».

В пресечении преступления участвовали правоохранительные и следственные органы при координирующей роли ФСБ России, отметил собеседник агентства.

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