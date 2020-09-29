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29сентября
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сегодня, 11:45 4

В амурском министерстве ЖКХ рассказали, куда жаловаться на холодные батареи

В амурском министерстве ЖКХ рассказали, куда жаловаться на холодные батареи

Обновлено: 11:53

С начала отопительного сезона, который стартовал в Амурской области 10 сентября, на горячую линию министерства ЖКХ поступило более 100 обращений граждан. Большая часть вопросов коснулась работы управляющих компаний.

О сроках подключения конкретного дома или о проблемах, которые возникают при подаче тепла, граждане могут узнать самостоятельно, позвонив в свою «управляйку».

– Одной из наиболее распространенных проблем водяных отопительных систем при подключении тепла в доме – образование в системе воздушных пробок, что препятствует циркуляции воды. То есть при наличии горячей воды в системе завоздушенная часть будет оставаться холодной. Для решения такой проблемы амурчанам необходимо обратиться в управляющую компанию, которая решит данный вопрос, – рассказал министр ЖКХ Алексей Тарасов.

Если управляющая компания не выполняет своих обязательств, гражданам рекомендуется обратиться в государственную жилищную инспекцию Амурской области по телефону: 8 (4162) 22-16-80.

Также большинство амурчан обращались с вопросом о начале отопительного периода в конкретном населенном пункте области. В этом случае специалисты ЖКХ просят граждан обращаться в местные администрации, так как такие решения главы принимают исходя из среднесуточных температур воздуха.

При аварийных случаях в Приамурье круглосуточно работает телефон горячей линии ЕДДС – 112.

Все вопросы по услугам ЖКХ можно задать по телефонам ЕДДС в муниципалитетах:

  • г. Благовещенск: 8 (4162) 202-112, 99-32-18 – диспетчерская управления ЖКХ,
  • г. Белогорск: 8 (416 41) 23-539,
  • г. Свободный: 8 (416 43) 515-09, 515-08,
  • г. Зея: 8 (416 58) 31-555,
  • г. Райчихинск: 8 (416 47) 22-8-20,
  • г. Тында: 8 (416 56) 42-126,
  • г. Шимановск: 8 (416 51) 22-448,
  • ЗАТО Циолковский: 8 (416 43) 35-101,
  • пгт Прогресс: 8 (416 47) 45-000,
  • Архаринский район: 8 (416 48) 21-567,
  • Белогорский район: 8 (416 41) 24-149,
  • Благовещенский район: 8 (416 2) 77-45-10,
  • Бурейский район: 8 (416 34) 21-650,
  • Завитинский района: 8 (416 36) 21-243,
  • Зейский район: 8 (416 58) 21-110,
  • Ивановский район: 8 (416 49) 51-130,
  • Константиновский район: 8 (416 39) 91-301,
  • Магдагачинский район: 8 (416 53) 97-469,
  • Мазановский район: 8 (416 44) 22 482,
  • Михайловский район: 8 (416 37) 41-053,
  • Октябрьский район: 8 (416 52) 22-649,
  • Ромненский район: 8 (416 45) 91-610,
  • Свободненский район: 8 (416 43) 3-37-37,
  • Селемджинский район: 8 (416 46) 212-06,
  • Серышевский район: 8 (416 42) 22-400,
  • Сковородинский район: 8 (416 54) 22-112,
  • Тамбовский район: 8 (416 38) 21-422,
  • Тындинский район: 8 (416 56) 58-270,
  • Шимановский район: 8 (416 51) 212-73.

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#свет, тепло, квитанции #ЖКХ

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    спасибо в этом году отопление дали раньше

  • соня2009

    соня2009
    3 часа назад

    На ул. Зеленая, 6 сутки нет горячей воды, отопления и никто не обещает его. Инспектор жилинспекции тов. Рыбак посмеялся над моим обращением и бросил трубку, не дослушав. Ему весело, а нам , без человеческих условий совсем нет. Телефоны жилинспекции, перечисленные выше - это чтобы посмеяться над нами, но не для принятия мер и помощи .

  • freeslim

    freeslim
    3 часа назад

    А куда жаловаться на горячие? Дома дышать нечем

  • Таяна

    Таяна
    2 часа назад

    А у нас отопительный сезон начался в прошлую пятницу и закончился вчера, вместе с горячей водой (3 мкр. Благовещенск)

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