В амурском министерстве ЖКХ рассказали, куда жаловаться на холодные батареи

О сроках подключения конкретного дома или о проблемах, которые возникают при подаче тепла, граждане могут узнать самостоятельно, позвонив в свою «управляйку».

– Одной из наиболее распространенных проблем водяных отопительных систем при подключении тепла в доме – образование в системе воздушных пробок, что препятствует циркуляции воды. То есть при наличии горячей воды в системе завоздушенная часть будет оставаться холодной. Для решения такой проблемы амурчанам необходимо обратиться в управляющую компанию, которая решит данный вопрос, – рассказал министр ЖКХ Алексей Тарасов.

Если управляющая компания не выполняет своих обязательств, гражданам рекомендуется обратиться в государственную жилищную инспекцию Амурской области по телефону: 8 (4162) 22-16-80.

Также большинство амурчан обращались с вопросом о начале отопительного периода в конкретном населенном пункте области. В этом случае специалисты ЖКХ просят граждан обращаться в местные администрации, так как такие решения главы принимают исходя из среднесуточных температур воздуха.

При аварийных случаях в Приамурье круглосуточно работает телефон горячей линии ЕДДС – 112.

Все вопросы по услугам ЖКХ можно задать по телефонам ЕДДС в муниципалитетах: