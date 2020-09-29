В амурском министерстве ЖКХ рассказали, куда жаловаться на холодные батареи
Обновлено: 11:53
С начала отопительного сезона, который стартовал в Амурской области 10 сентября, на горячую линию министерства ЖКХ поступило более 100 обращений граждан. Большая часть вопросов коснулась работы управляющих компаний.
О сроках подключения конкретного дома или о проблемах, которые возникают при подаче тепла, граждане могут узнать самостоятельно, позвонив в свою «управляйку».
– Одной из наиболее распространенных проблем водяных отопительных систем при подключении тепла в доме – образование в системе воздушных пробок, что препятствует циркуляции воды. То есть при наличии горячей воды в системе завоздушенная часть будет оставаться холодной. Для решения такой проблемы амурчанам необходимо обратиться в управляющую компанию, которая решит данный вопрос, – рассказал министр ЖКХ Алексей Тарасов.
Если управляющая компания не выполняет своих обязательств, гражданам рекомендуется обратиться в государственную жилищную инспекцию Амурской области по телефону: 8 (4162) 22-16-80.
Также большинство амурчан обращались с вопросом о начале отопительного периода в конкретном населенном пункте области. В этом случае специалисты ЖКХ просят граждан обращаться в местные администрации, так как такие решения главы принимают исходя из среднесуточных температур воздуха.
При аварийных случаях в Приамурье круглосуточно работает телефон горячей линии ЕДДС – 112.
Все вопросы по услугам ЖКХ можно задать по телефонам ЕДДС в муниципалитетах:
- г. Благовещенск: 8 (4162) 202-112, 99-32-18 – диспетчерская управления ЖКХ,
- г. Белогорск: 8 (416 41) 23-539,
- г. Свободный: 8 (416 43) 515-09, 515-08,
- г. Зея: 8 (416 58) 31-555,
- г. Райчихинск: 8 (416 47) 22-8-20,
- г. Тында: 8 (416 56) 42-126,
- г. Шимановск: 8 (416 51) 22-448,
- ЗАТО Циолковский: 8 (416 43) 35-101,
- пгт Прогресс: 8 (416 47) 45-000,
- Архаринский район: 8 (416 48) 21-567,
- Белогорский район: 8 (416 41) 24-149,
- Благовещенский район: 8 (416 2) 77-45-10,
- Бурейский район: 8 (416 34) 21-650,
- Завитинский района: 8 (416 36) 21-243,
- Зейский район: 8 (416 58) 21-110,
- Ивановский район: 8 (416 49) 51-130,
- Константиновский район: 8 (416 39) 91-301,
- Магдагачинский район: 8 (416 53) 97-469,
- Мазановский район: 8 (416 44) 22 482,
- Михайловский район: 8 (416 37) 41-053,
- Октябрьский район: 8 (416 52) 22-649,
- Ромненский район: 8 (416 45) 91-610,
- Свободненский район: 8 (416 43) 3-37-37,
- Селемджинский район: 8 (416 46) 212-06,
- Серышевский район: 8 (416 42) 22-400,
- Сковородинский район: 8 (416 54) 22-112,
- Тамбовский район: 8 (416 38) 21-422,
- Тындинский район: 8 (416 56) 58-270,
- Шимановский район: 8 (416 51) 212-73.
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