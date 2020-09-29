Стали известны результаты вскрытия тела дочери Владимира Конкина

В понедельник утром родственники Софии получили на руки медицинское свидетельство о смерти, где в графе «причина смерти» врач судебно-медицинский эксперт, проводивший вскрытие, указал: «Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти». Другими словами врачи не подтвердили, что девушка погибла из-за несчастного случая, и не опровергли самых худших опасений о том, что, погибшая могла быть, например, отравлена.

По нашим данным, экспертами были взяты дополнительные образцы биоматериала, которые направили для проведения дополнительных исследований.

Кроме того, по словам собеседника, информация о том, что в вещах Софии была пробка от винной бутылки и штопор, не подтвердилась. В личных вещах дочери актёра близкие нашли документы, в частности договор о сдаче в аренду квартиры в Химках, где ранее жила София с дочерью, а также бутылку из-под минеральной воды.

Источник в экстренных службах нам также не подтвердил, что Софию, якобы рвало вином. К моменту прибытия в фитнес-клуб медиков она находилась без сознания и была одета в купальный костюм.

Вот как прокомментировала нам результаты вскрытия представитель Владимира Конкина Юлия Нитченко.

— В этой трагедии слишком много странностей для несчастного случая, коим пытаются представить смерть дочери моего доверителя. Начиная с того, что как девушка, которая отлично плавала, не имела проблем со здоровьем, в бассейне глубиной 1,5 метра, в центре города, где обычно много посетителей, могла нахлебаться воды? И заканчивая тем, что София делала почти в полночь в бассейне с кипой документов? Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела и передачи его в Центральный аппарат СКР для проведения объективного расследования.