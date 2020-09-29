На улицах Благовещенска горожане заметили кучки шевелящихся личинок

Этой осенью на улицах Благовещенска внимательные горожане могли заметить не очень приятное зрелище — кучки активно шевелящихся то ли червей, то ли гусениц. Мы решили узнать, зачем они кучкуются и с чем это связано.

— Качество видео оставляет желать лучшего, но я сам видел подобное на улицах города. Ничего опасного здесь нет, это личинки насекомых уходят на зимовку, они собираются группами и прячутся под листву, в почву, в расщелины деревьев. Чтобы сказать точнее, что это за группа, нужно видеть их вживую, — рассказал нам кандидат биологических наук, проректор по научной работе БГПУ Александр Барбарич.

Подобное явление происходит ежегодно, но часто люди не замечают его из-за небольшой численности вида.

— У каждого вида есть свои изменения в численности — в один год особей много, в другой — мало. Соответственно, для вида, к которому принадлежит данная личинка, год был достаточно удачный. Большое количество особей уходит на зимовку, поэтому стали заметны эти скопления, — рассказал Александр Александрович.