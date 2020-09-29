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29сентября
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сегодня, 11:44 3

На улицах Благовещенска горожане заметили кучки шевелящихся личинок

На улицах Благовещенска горожане заметили кучки шевелящихся личинок

Этой осенью на улицах Благовещенска внимательные горожане могли заметить не очень приятное зрелище — кучки активно шевелящихся то ли червей, то ли гусениц. Мы решили узнать, зачем они кучкуются и с чем это связано.

— Качество видео оставляет желать лучшего, но я сам видел подобное на улицах города. Ничего опасного здесь нет, это личинки насекомых уходят на зимовку, они собираются группами и прячутся под листву, в почву, в расщелины деревьев. Чтобы сказать точнее, что это за группа, нужно видеть их вживую, — рассказал нам кандидат биологических наук, проректор по научной работе БГПУ Александр Барбарич.

Подобное явление происходит ежегодно, но часто люди не замечают его из-за небольшой численности вида.

— У каждого вида есть свои изменения в численности — в один год особей много, в другой — мало. Соответственно, для вида, к которому принадлежит данная личинка, год был достаточно удачный. Большое количество особей уходит на зимовку, поэтому стали заметны эти скопления, — рассказал Александр Александрович.

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#животные #природа #экология

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Уровень среднего образования граждан ниже плинтуса, от этого и появляются подобные новости.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    3 часа назад

    Раньше китайцы их съедали, а нынче китайцев нет, некому собирать их

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    похоже новый асфальт слари сил начал убегать....

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