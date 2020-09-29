Руководители Амурского ГПЗ и Амурского ГХК рассказали общественности Свободного о ходе строительства и реализующихся социальных программах

В Свободном состоялось заседание Общественного совета Амурского ГПЗ и Амурского ГХК (АГПЗ/АГХК), на котором руководители проектов рассказали общественникам о текущем статусе реализации инвестиционных проектов, а также о социально значимых аспектах, связанных со строительством двух больших производств.

— Уже на четырех из шести технологических линиях завода установлены крупногабаритные колонны газоразделения, Амурский ГПЗ на две трети приобрел свой неповторимый, узнаваемый силуэт. На данный момент статус реализации проекта составляет 65,7 %, – сообщил генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев.

Также генеральный директор компании-заказчика строительства Амурского ГПЗ представил актуальную информацию об эпидемиологической ситуации на проекте. В настоящий момент для всех работающих на стройплощадке регулярно проводится тестирование, приняты масштабные меры, направленные на профилактику и раннее выявление случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и другими респираторными заболеваниями, включая обеспечение закрытого контура, ежедневных медицинских осмотров, витаминизацию персонала и многое другое.

— За все время пандемии подтвержденный диагноз COVID-19 поставлен всего 298 пациентам, сейчас в госпитале с данным диагнозом на лечении находятся 9 человек, — проинформировал собравшихся главный врач инфекционного госпиталя Амурского ГПЗ, профессор Александр Гребенюк. За все время пандемии среди работников проведено более 40 000 тестов.

В результате площадка строительства Амурского ГПЗ стала наиболее безопасным местом в стране с точки зрения эпидемиологической ситуации.

— С учетом закрытого периметра мы имеем уникальную возможность выполнить 100-процентное тестирование всех работников, чтобы четко понимать, сколько из них имеют положительный тест, сколько являются больными, а кто в легкой форме или бессимптомно переносит заболевание. Наш опыт, с учетом большого масштаба, точно послужит источником новых знаний в эпидемиологии. Наши показатели заболеваемости беспрецедентно низкие и являются примером, как нужно справляться с этой ситуацией. Я нахожусь на строительной площадке с самого начала пандемии и могу сказать, что, пожалуй, наш проект – одно их самых безопасных в эпидемиологическом отношении мест на сегодня в стране, – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев.

Перед общественностью выступили представители СИБУРа. Заместитель генерального директора ООО «Амурский ГХК» Родион Тухватулин предоставил подробную информацию о статусе проекта Амурского газохимического комплекса. Амурским ГХК получены статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов комплекса. В настоящее время на площадке АГХК ведутся земляные работы, подготовка к строительству первоочередных объектов. Подписан контракт на выполнение полного комплекса работ по объектам общезаводского хозяйства. Ими будет заниматься НИПИГАЗ, который также выступает генеральным проектировщиком по проекту.

— Амурский газохимический комплекс станет одним из крупнейших и самых современных в мире заводов по производству базовых полимеров – полиэтилена и полипропилена, а также примером современной цифровой нефтегазохимии – в проект заложено более 150 цифровых и автоматизированных решений. СИБУР уделяет внимание опережающей подготовке кадров для эксплуатации Амурского ГХК. Уже сейчас в Свободном около 170 школьников обучаются в профильных инженерно-технических классах, в разработке программ для которых активное участие приняли эксперты СИБУРа, — отметил Родион Тухватулин.

Главный эксперт структурного подразделения СИБУРа в Благовещенске Глеб Федотов рассказал о программе социальных инвестиций компании «Формула хороших дел». В этом году в конкурс социально значимых проектов, которые могут претендовать на грантовую поддержку СИБУРа, включены Благовещенск, Свободный и Свободненский район. 2 и 3 октября в Благовещенске и Свободном состоятся семинары-тренинги, посвященные подготовке проектных заявок на соискание гранта. В ноябре в Свободном и Благовещенске состоится форум «Код лидерства» для представителей малого и среднего бизнеса, а также для всех инициативных и амбициозных местных жителей, задумывающихся о предпринимательской деятельности. Цели и задачи проекта — дать толчок развитию малого бизнеса в специальных административных и налоговых условиях, сделать окружающую среду удобной для жителей, вдохновить начинающих предпринимателей на создание своего дела, обсудить возможности дальнейшего роста.

Также на заседании рассказали о строительстве жилья для специалистов АГПЗ и АГХК. Директор строительной компании-подрядчика «Горизонт» Дмитрий Иващенко проинформировал о статусе строительства жилого микрорайона для сотрудников АГПЗ. В настоящий момент, помимо жилых объектов, возводится котельная, которая даст тепло в первые 12 домов. Также строятся водозабор и очистные сооружения с современным оборудованием. Проект с комплексной инфраструктурой (от поликлиники до спортивного и досугового центров) рассчитан на 5 000 человек.

Заместитель генерального директора «Амурский ГХК» Родион Тухватулин презентовал проект двух жилых локаций, предусматривающих 600 квартир в современных жилых комплексах с современной инфраструктурой и архитектурными решениями. Реализация проекта стартует в 2020 году.

О ходе набора эксплуатационного персонала Амурского ГПЗ и учебных целевых программах, направленных на подготовку будущих молодых специалистов нового завода, рассказали сотрудники компании «Газпром переработка Благовещенск» Елена Чудакова и Наталья Черных. Они подчеркнули, что на возможность войти в программы, в первую очередь, влияет уровень знаний, специализация и практические навыки, желание развиваться, а не место прописки.

Руководитель службы по связям с общественностью и СМИ Общества Ирина Дмитрук проинформировала о том, что на благотворительные программы в городе Свободном и Свободненском районе компанией «Газпром переработка Благовещенск» только в 2020 году запланировано порядка 7 миллионов рублей. Деньги направлены на подарки ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. Также оказывается помощь детским социальным учреждениям и организациям здравоохранения.

Все участники заседания Общественного совета Амурского ГПЗ и Амурского ГХК имели возможность задать руководителям и специалистам проектов вопросы, волнующие жителей города и района.