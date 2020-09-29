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29сентября
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сегодня, 11:20 1

Депутаты Приамурья больше не смогут брать на работу близких родственников

Депутаты Приамурья больше не смогут брать на работу близких родственников
Фото: zsamur.ru

Прокуратура Амурской области внесла изменения в региональный закон. Нововведение запрещает депутатам Законодательного собрания Приамурья принимать на работу в качестве помощника своего родственника.

«На основании законодательной инициативы прокурора области Руслана Медведева Законодательным собранием области в окончательной редакции приняты изменения в Закон области «О статусе депутата Законодательного Собрания Амурской области». Инициатива прокурора области направлена на совершенствование правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции», — сообщили в прокуратуре Амурской области.

Теперь депутатам запрещено привлекать в качестве помощников, работающих по срочному трудовому договору, лиц, состоящих с ними в близком родстве или свойстве — родителей, супругов, детей, братьев и сестёр, а также братьев и сестёр, родителей, детей супругов и супругов детей.

В прокуратуре напомнили, что законом области установлено право депутата Законодательного Собрания области иметь помощников, работающих по срочному трудовому договору, в отношении которых депутатом принимаются решения материального и организационного характера, что может создать конфликт интересов при наличии родства или свойства между ними.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Прокуратура прозрела! )))

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