Зачем челябинскому «Южуралзолоту» понадобился амурский «Петропавловск»?

«Коммерсантъ» объясняет, почему происходит смена собственников амурского предприятия. У челябинского миллиардера Константина Струкова накопились огромные долги по налогам, однако доступ к финансовым возможностям «Петропавловска» может спасти его бизнес.

Неожиданный поворот получила история амурской компании, которую сначала лишили руководства в Лондоне на уровне акционеров, а потом провернули попытку рейдерского захвата офиса УК «Покровский рудник» в Москве. Напомним, в здание ворвалась группа крепких людей, представившихся «уральскими спортсменами» во главе с временно исполняющим обязанности Максимом Мещеряковым.

Тогда злоумышленников выставила из офиса полиция. Рейдеры оставили после себя раскуроченные серверы, свидетельствующие о том, что они пытались получить контроль над коммерческой информацией предприятия. На некоторое время ситуация замерла.

И вот вчера «Коммерсантъ» опубликовал новость о том, что «У челябинского миллиардера арестовали недвижимость по иску кузбасских налоговиков». В ней сообщается, что «Кемеровский арбитражный суд наложил в качестве обеспечительных мер арест на имущество контролирующих лиц ООО «Шахта им Дзержинского» в Кузбассе». ФНС пытается взыскать солидарно 1,59 млрд руб. не уплаченных государству налогов. В качестве бенефициаров соответчиками судом привлечены также АО «Южуралзолото» (ЮГК) и ООО «Управляющая компания ЮГК (УК ЮГК) из Челябинской области, и их владельцы миллиардер Константин Струков и Евгения Кузнецова.

«Коммерсант» пишет: «Судом арестовано более 250 различных объектов соответчиков. У владельца золотопромышленной группы ЮГК Константина Струкова арестованы доли в разных объектах недвижимости в Челябинской области стоимостью около 7,7 млн руб. и автомобиль Volvo S40 1993 года. У ЮГК под арест попало около 170 различных объектов в Челябинской области. Из имущества Евгении Кузнецовой арестованы земельные участки в Оренбурге, четыре машино-места и квартира за 99 млн руб. в Москве, автомобили Porsche Cayenne и Porsche Macan и др.»

И сразу скандалы вокруг компании «Петропавловск»: смена совета директоров в Лондоне, захват офиса управляющей компании, взлом серверов и многое другое, обретает новый смысл. Челябинскому миллиардеру и владельцу ЮГК грозит банкротство. И, по всей вероятности, свои дела он решил поправить посредством поглощения «Петропавловска». Вроде как, «а где еще быстро взять больше полутора миллиардов рублей?»

Первое судебное заседание по иску кемеровских налоговиков о привлечении к солидарной ответственности лиц, контролирующих шахту имени Дзержинского назначено на 1 октября. Амур.инфо будет внимательно следить за развитием событий.