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29сентября
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сегодня, 10:48 0

Нагорный Карабах заявил о гибели 84 своих военных с начала боев

Нагорный Карабах заявил о гибели 84 своих военных с начала боев
Фото: militaryarms.ru

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило еще о 26 погибших военнослужащих в боях с противником в зоне карабахского конфликта в понедельник, пишет «Интерфакс».

Ранее в понедельник Минобороны НКР сообщило 28 погибших военнослужащих. Всего, по уточненным данным Минобороны непризнанной НКР, с начала боевых действий в воскресенье погибли 84 военнослужащих армии НКР.

В свою очередь президент непризнанного государства Араик Арутюнян заявил, что необходимо быть готовыми к длительным боевым действиям. По его словам, по итогам двух дней боев ни одна из сторон не получила тактического преимущества.

«Тактических преимуществ ни у кого нет, ни мы, ни противник не потеряли и не заняли какие-либо важные позиции. Но мы нанесли противнику серьезные потери как в живой силе, так и технике», — сказал Арутюнян на брифинге в понедельник.

По его словам, Азербайджан задействовал все имеющееся вооружение.

«Для нас приоритетом является безопасность, мы должны выиграть в этой войне. Сейчас мы воюем против турецко-азербайджанского тандема, и здесь вопрос не только в Арцахе (армянское название Карабаха — «Интерфакс»), это вы должны знать», — отметил президент непризнанной НКР.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится «контрнаступательная операция» в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

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#военные #политика

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