Из-за порыва трассы в доме на Шевченко — Ломоносова уже четвёртый день нет воды

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В Благовещенске с 26 сентября на улице Шевченко 109/1 нет водопроводной воды, сообщили жители дома. В АКС рассказали, что это связано с порывом на трассе в этом районе. Компания оперативно подвозит воду жителям многоэтажки.

— Сейчас холодно и в условиях пандемии руки нужно мыть чаще. А совсем без воды, тем более четыре дня очень тяжело. Воду, конечно, привозят, но вот когда её привезут в следующий раз никто не знает. Соседи говорят, что привозили вчера утром, но днём все на работе, — рассказала жительница дома на Шевченко 109/1 Руслана.

В АКС рассказали, что при аварийном подвозе воды предупреждать и вывешивать графики компания не обязана. Там также сообщили, что сейчас идёт ремонт трассы. А восстановить водоснабжение смогут уже к завтрашнему дню.