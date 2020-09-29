Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:47 0

Из-за порыва трассы в доме на Шевченко — Ломоносова уже четвёртый день нет воды

Из-за порыва трассы в доме на Шевченко — Ломоносова уже четвёртый день нет воды
Фото: pixabay.com

В Благовещенске с 26 сентября на улице Шевченко 109/1 нет водопроводной воды, сообщили жители дома. В АКС рассказали, что это связано с порывом на трассе в этом районе. Компания оперативно подвозит воду жителям многоэтажки.

— Сейчас холодно и в условиях пандемии руки нужно мыть чаще. А совсем без воды, тем более четыре дня очень тяжело. Воду, конечно, привозят, но вот когда её привезут в следующий раз никто не знает. Соседи говорят, что привозили вчера утром, но днём все на работе, — рассказала жительница дома на Шевченко 109/1 Руслана.

В АКС рассказали, что при аварийном подвозе воды предупреждать и вывешивать графики компания не обязана. Там также сообщили, что сейчас идёт ремонт трассы. А восстановить водоснабжение смогут уже к завтрашнему дню.

Просмотров всего: 136

#ЖКХ #свет, тепло, квитанции

распечатать


Власть 9

Василий Орлов подписал с Алексеем Миллером программу развития газоснабжения и газификации области

Общество 9

Куда обращаться благовещенцам, если в квартирах до сих пор нет тепла
Общество 1

Энергоснабжение Дальнего Востока – дело тысяч людей
Общество 5

Общественники не нашли нарушений в ремонте улицы Воронкова
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь