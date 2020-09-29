Амурским заключённым вернули свидания, запрещенные из-за пандемии
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Приамурья возобновили краткосрочные свидания подозреваемым, обвиняемым и осужденным с родственниками, которые временно запрещались из-за ситуации с коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области, свидания проводятся через стекло с использованием масок и перчаток. Помещения учреждений дезинфицируются бактерицидными облучателями.
Родственники и посетители с признаками острого респираторного заболевания или повышенной температурой в учреждение не допускаются.
Краткосрочные свидания с родственниками возобновлены в ИК-2, ИК-3, ИК-8, КП-4 и СИЗО-1.
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