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29сентября
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сегодня, 10:50 0

Амурским заключённым вернули свидания, запрещенные из-за пандемии

Амурским заключённым вернули свидания, запрещенные из-за пандемии

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Приамурья возобновили краткосрочные свидания подозреваемым, обвиняемым и осужденным с родственниками, которые временно запрещались из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области, свидания проводятся через стекло с использованием масок и перчаток. Помещения учреждений дезинфицируются бактерицидными облучателями.

Родственники и посетители с признаками острого респираторного заболевания или повышенной температурой в учреждение не допускаются.

Краткосрочные свидания с родственниками возобновлены в ИК-2, ИК-3, ИК-8, КП-4 и СИЗО-1.

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#коронавирус

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