Почти двести благовещенцев сдали нормы ГТО за три месяца

Фото: admblag.ru

В течение третьего квартала — июль, август, сентябрь — специалисты городского Центра тестирования ГТО продолжили активное сотрудничество с общественными и спортивными организациями города несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. В ходе тестирования соблюдаются все требования Роспотребнадзора.

За три месяца специалисты протестировали 194 человека. В их число вошли спортсмены федерации ушу Амурской области, АОСОО «Амурской региональной Федерации Кендо», Федерации кикбоксинга города Благовещенска, АОСОО «Федерации рукопашного боя», спортивного клуба Троя», спортивного клуба «Машина», спортивно–танцевального клуба «Эриданс», региональной физкультурно-спортивной общественной организации чирлидинг Амурской области. 132 участника успешно выполнили нормативы комплекса ГТО. Остальные спортсмены могут до конца года улучшить свои результаты и получить заветный знак отличия ВФСК ГТО, сообщает администрация города Благовещенска.

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#коронавирус #жизнь #спорт

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