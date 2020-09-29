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29сентября
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сегодня, 10:01 3

Российские кинотеатры могут закрыть из-за второй волны коронавируса

Российские кинотеатры могут закрыть из-за второй волны коронавируса
Фото: pixabay.com

Кинотеатры готовятся к повторному закрытию из-за большого количества заболевших COVID-19. Об этом рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, пишет РБК.

По мнению Березина, вторая волна коронавируса добьет отрасль, еще одного карантина кинотеатры не переживут. Если они закроются, то повторится ситуация середины 1990-х годов, когда советские кинозалы исчезли, а новые, уже крупные сети еще не появились

По состоянию на 25 сентября в России разрешена работа кинотеатров в 75 регионах из 85. До сих пор закрыты кинотеатры в Мурманской, Волгоградской областях, Краснодарском крае.

Из-за рекомендаций Роспотребнадзора кинотеатры не могут рассчитывать на полное восстановление зрительского потока. Открывшиеся сейчас кинозалы должны рассаживать зрителей в 1,5 м друг от друга, из-за чего снижается заполняемость. Для дезинфекции зала интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут.

Многие крупные премьеры, запланированные на этот год, были перенесены на 2021-й. Среди них — боевик «Форсаж 9», сиквел «Аватара», фильм киновселенной Marvel «Черная вдова».

Как сообщил заместитель министра культуры Максим Ксензов, потери кинотеатральной отрасли в России из-за пандемии коронавируса и связанных с нею ограничений достигнут 15 миллиардов рублей, а в ближайшие 2-3 года может возникнуть дефицит новых отечественных картин.

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#коронавирус #кино #культура

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    так таблетку от ковида изобрели-давать перед входом в кинотеатр

  • const

    const
    1 час назад

    Откуда 2-я волна, говорили же, что ее не будет?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    билет тогда будет стоить 12630р

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