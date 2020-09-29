Российские кинотеатры могут закрыть из-за второй волны коронавируса

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По мнению Березина, вторая волна коронавируса добьет отрасль, еще одного карантина кинотеатры не переживут. Если они закроются, то повторится ситуация середины 1990-х годов, когда советские кинозалы исчезли, а новые, уже крупные сети еще не появились

По состоянию на 25 сентября в России разрешена работа кинотеатров в 75 регионах из 85. До сих пор закрыты кинотеатры в Мурманской, Волгоградской областях, Краснодарском крае.

Из-за рекомендаций Роспотребнадзора кинотеатры не могут рассчитывать на полное восстановление зрительского потока. Открывшиеся сейчас кинозалы должны рассаживать зрителей в 1,5 м друг от друга, из-за чего снижается заполняемость. Для дезинфекции зала интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут.

Многие крупные премьеры, запланированные на этот год, были перенесены на 2021-й. Среди них — боевик «Форсаж 9», сиквел «Аватара», фильм киновселенной Marvel «Черная вдова».

Как сообщил заместитель министра культуры Максим Ксензов, потери кинотеатральной отрасли в России из-за пандемии коронавируса и связанных с нею ограничений достигнут 15 миллиардов рублей, а в ближайшие 2-3 года может возникнуть дефицит новых отечественных картин.