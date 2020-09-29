Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

— Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений, — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России.

Президент отметил, что борьба с пандемией продолжается.

— Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами, — добавил он.

Глава государства попросил россиян соблюдать все рекомендации врачей — это нужно для безопасности и защиты здоровья.