В Благовещенске пройдёт чемпионат «Открой рот»

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В пятницу, 2 октября, в Благовещенске состоится чемпионат мира по чтению «Открой рот». Мероприятие проходит в рамках книжного фестиваля «Берег» и начнётся в 17:30 в баре «Пиплз».

Участие в чемпионате примут директор ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» Наталья Лопатина; писательница, журналист, редактор Анна Матвеева; литературный критик, журналист, шеф-редактор сервиса аудиокниг по подписке Storytel Константин Мильчин; программный директор фестиваля Михаил Фаустов.

По правилам чемпионата участники без подготовки читают вслух стихи и прозу на русском языке. Жюри оценивает выступление по 6-балльной шкале.

Чемпионат по чтению вслух проходит в России с 2011 года. В этом сезоне отборочные туры в регионах проходят более чем в 150 городах нашей страны. С 2018 года победителя чемпионата определяют на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве.

В 2019 году победителем чемпионата в Приамурье стал ведущий «Эха Москвы в Благовещенске» Алексей Воскобойников. На следующем этапе — конференции «Восток» в Иркутске он занял второе место.

В апреле чемпионат по чтению вслух «Открой рот» впервые прошёл в онлайн формате. Изменения ввели из-за угрозы распространения коронавируса.