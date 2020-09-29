Василий Орлов подписал с Алексеем Миллером программу развития газоснабжения и газификации области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Василий Орлов подписал с председателем правления и заместителем председателя совета директоров правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером региональную программу развития газоснабжения и газификации области до 2025-2026 годов, в соответствии с которой будет газифицировано пять муниципальных образований области.

В перспективе двух лет природный газ будет доступен потребителям Циолковского и Свободного, а в горизонте 4-5 лет — Свободного, Благовещенска, Благовещенского и Магдагачинского районов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

С 2021 по 2025 годы Газпром вложит в газификацию Амурской области 2 миллиарда 145 миллионов рублей. За это время построят 7 километров газопроводов-отводов, 99 километров межпоселковых и 24 внутрипоселковых газопроводов. На газ перейдут 22 котельные и предприятия, около 5 тысяч домовладений. Общий уровень газификации Приамурья за пять лет поднимется с 0 % до 11,6 %.

— Подписание программных документов — исторический момент и для Амурской области, и для страны в целом, который позволяет дать старт газификации еще одного региона Российской Федерации. Без преувеличения, газ – это повышение качества жизни людей, развитие нашей экономики. В рамках программы предусмотрено строительство внутригородских и внутрипоселковых газопроводов, что даст возможность газифицировать объекты ЖКХ, а также промышленные и сельхозпредприятия. Рост газификации с 0 до практически 12 % – это очень хороший показатель. Всего же в газификацию региона за это время будет направлено около 6 миллиардов рублей, — подчеркнул Василий Орлов.

— Амурская область – наш стратегический партнер на многие годы вперед. Это обусловлено завершением строительства газопровода «Сила Сибири». Без сомнения, этот газопровод является основой газоснабжения и газификации Амурской области. И уже очень многое сделано. В последние годы создан очень хороший, большой задел – и для начала строительно-монтажных работ на объектах программы, и под новые проекты. Программа на 2021-2025 годы – это первый документ для системной работы по газификации Амурской области. В соответствии с этим документом четко определены цели, задачи и обязанности компании «Газпром» и администрации области по газификации региона. Объем финансирования программы на 2021-2025 годы со стороны «Газпрома» будет в 1,5 раза больше, чем все те средства, которые компания направила на газоснабжение и газификацию Амурской области до сегодняшнего дня, — отметил Алексей Миллер.

Реализация региональной программы газификации в перспективе при переводе мазутных котельных на газ может позволить снизить до 15 % тариф для потребителей, а также улучшить экологическую обстановку на территории населенных пунктов.

По предварительным расчетам, перевод мазутных котельных, расположенных в 2 муниципальных образованиях, позволит ежегодно экономить более 50 миллионов рублей на покупку топлива.

Уже в следующий отопительный сезон котельная Циолковского войдет на газе. В конце 2021 года на этом топливе должна начать работу котельная в газовом городке Свободного. В 2022 году на газ переведут еще 3 котельные города президентского внимания, до 2026 года на природном газе должны работать уже 9 котельных Свободного.

Уже готова проектная документация на строительство 20 километров внутригородских сетей, контракты на работы планируют начать отыгрывать в конце 2020 года. Расчетная стоимость строительства сетей – около 400 миллионов, их выделят из бюджета области. Также сейчас идет разработка проектов на перевод четырех котельных Свободного на газ.

В соответствии с программой к Благовещенску газ подведут в 2023 году. На нем должна работать новая котельная в 800 квартале. Также в 2023 году условия для подключения к газу необходимо создать для потребителей, живущих в селе Чигири Благовещенского района.

В 2025 году, по планам, свое производство на газ переведет «Покровский рудник».

Газификация позволит запустить на территории региона новые инвестиционные проекты и обеспечит прирост налоговых доходов области. Уже в настоящее время на территории области реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, таких как строительство Амурского газоперерабатывающего завода, смежного с ним газохимического комплекса, метанольного завода мощностью 1 миллион тонн в Сковородине. Объем вкладываемых в экономику области инвестиций с учетом Амурского газоперерабатывающего завода (ПАО «Газпром») превышает 1,6 триллиона рублей.

Реализация вышеуказанных проектов позволит завершить формирование основного контура Амурского газоперерабатывающего и газохимического кластера, а также создать условия для дополнительного привлечения инвестиций в последующие переделы продукции переработки.

Кроме того, в рамках подписания программы Василий Орлов отметил плодотворное сотрудничество Амурской области с ПАО «Газпром» в рамках социальных программ корпорации.

— Не менее важным направлением нашего сотрудничества является создание условий для занятий спортом и пропаганда здорового образа жизни. В этом мы всегда ощущаем поддержку ПАО «Газпром». В 2019 году начались работы по строительству пяти физкультурно-оздоровительных комплексов. Значительную спонсорскую помощь нам оказывает Фонд социальных инициатив Газпрома. Эти средства с дофинансированием из областного бюджета позволили построить и реконструировать 20 спортивных объектов, еще 10 объектов запланировано к сдаче до конца 2021 года. Вся эта большая работа дала хороший социальный эффект. Эта работа находит очень хороший отклик у жителей области, особенно у детей. Надеемся на продолжение сотрудничества, — отметил губернатор.