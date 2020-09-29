Врач Александр Найдёнов: «У нас день сердца ежедневно!»

Каждый год, 29 сентября в России празднуют день сердца. Сердечно-сосудистый хирург клиники кардиохирургии АГМА Александр Найденов считает, что день сердца у таких врачей как он — ежедневно. Мы поговорили с Александром Валерьевичем о детском здоровье.

Важная проблема здоровья детей — пороки сердца

По мнению Александра Валерьевича, самая большая проблема — врожденные пороки сердца. Они составляют до 30 % всех врождённых аномалий и встречаются примерно у одного процента детей. Они могут быть от относительно лёгких до настолько тяжёлых, что становятся несовместимыми с жизнью.

— Врождённые пороки возникают из-за хромосомных нарушений, генной мутации или влияния среды. Если беременная болеет вирусными заболеваниями, пьёт лекарства, работает на вредном производстве или имеет пагубные привычки, то это может привести к серьёзному ухудшению здоровья ребёнка. Особенно в первые три месяца беременности, — рассказал сердечно-сосудистый хирург.

Особенно опасна для беременных краснуха, ветрянка, герпес, ОРВИ, гепатит В, сифилис, туберкулез, диабет и другие заболевания. А ещё ребёнка с врожденным пороком сердца рожает каждая четвёртая женщина с ревматизмом. Также развитие плода нарушается если возраст беременной младше 17 лет или старше 40. Поэтому необходимо тщательно планировать беременность, исключить неблагоприятные факторы, а также консультироваться со специалистами.

— Самое главное: наблюдаться во время беременности. Все врождённые пороки сердца можно диагностировать внутриутробно. Мы всегда объясняем все возможные риски плода, которые проявляются после рождения. Ситуации бывают разные. Некоторых детей можно полностью вылечить с помощью операции. А вот некоторые дети, к сожалению, рождаются инвалидами, им операция иногда требуется даже в первые часы после рождения, — говорит Александр Найдёнов.

Иногда симптомы появляются намного позже. Самые характерные из них: бледная или синяя кожа, набухание и пульсация сосудов шеи. Такие дети беспокойные, быстро устают и отказываются от груди. У них появляется потливость, тахикардия, аритмия, одышка. А при нарушении кровообращения дети плохо прибавляют в весе, росте и физическом развитии.

— Диагностировать болезнь может только врач с помощью комплексного обследования. Я начал работать в далёком 1986 году. Тогда врождённые пороки сердца диагностировали далеко не у маленьких детей. У парней часто в 16 лет в военкомате, а у девушек перед первыми родами. Сейчас, конечно же, диагностика уже продвинулась намного дальше, — улыбается врач.

Современная хирургия в помощь

Лечение пороков только хирургическое. Но в настоящее время некоторые пороки сердца лечатся без раскрытия грудной клетки. Такие методы называются сложной фразой: внутрисердечные рентгенэндовакскулярные. Так лечат и в клинике кардиохирургии Амурской ГМА.

— Мы проводим такие операции прямо в Благовещенске. Чтобы добраться до дефекта используем вену или артерию — в зависимости от порока. И работаем с помощью катетера, ставим устройство чем-то напоминающее большую "клепку» или специальную спираль. После операции пациент проводит в клинике всего пару дней, а потом мы выписываем его с полным выздоровлением, — рассказал Александр Валерьевич.

Такие операции в столице Приамурья делают не круглогодично. Это связанно с тем, что на них пока не выделяются федеральные квоты. Однако, нуждающимся ребятам помогают благотворительные организации и фонды. Они закупают расходные материалы.

— В рамках такой помощи к нам дважды в год вот уже 10 лет приезжает специалист. Как правило это главный эндоваскулярный хирург Московской области, заведующий отделом хирургии сердца и сосудов МОНИКИ Александр Осиев. За один приезд наши специалисты вместе в ним с ним могут прооперировать до 20-ти человек, а в год проводим около 30-ти операций. Сложно лечить новорождённых. Поэтому при отсутствии признаков тяжелой формы заболевания операцию стараемся отложить. «Два основных требования: 10 килограмм веса и возраст от года», —говорит Александр Найденов.

А вот если откладывать операцию нельзя, то детки уезжают в Хабаровск или Новосибирск. Там есть более крупные и хорошо оборудованные центры кардиохирургии. Некоторые беременные женщины уезжают в Новосибирск и рожают там. А после родов младенца сразу же оперируют в клинике имени академика Е.Н.Мешалкина.

Телемедицина для взаимодействия

Кроме пороков сердца у детей может быть нарушение сердечного ритма. Однако они не так распространены, особенно у маленьких детей. Пульс может быть как слишком частым — тахикардия, так и слишком редким — брадикардия. Например, для новорождённого пульс ниже 80 ударов в минуту — слишком редкий.

— Подавляющее большинство нарушений сердечного ритма лечится хирургическим путём. И это хорошо! Ведь с помощью операции можно вылечить человека раз и навсегда. И не лечить его таблетками всю жизнь, — рассказал врач.

Аритмию сложно заметить и зафиксировать. Потому что она может проходить самостоятельно и внезапно, как и началась. Порой скорая помощь не успевает приехать и зафиксировать проблему. В таком случае нужно обратиться к кардиологу.

— Не надо метаться искать старые анализы или чего-то ждать. Нужно сразу обратиться к кардиологу, а врач уже на месте скажет какие исследования нужны ребёнку. Это сэкономит родителям время и деньги, —говорит Александр Валерьевич.

Чтобы вовремя помочь больным детям клиника кардиохирургии тесно сотрудничает с больницами города. Специалисты наблюдают за детьми на плановой госпитализации и решают, как их лечить.

— У нас есть телемедицина. Там мы транслируем свои лекции во все лечебные учреждения области. Раз в две недели мы разбираем какую-то из патологий. А также все врачи Приамурья могут оперативно позвонить и проконсультироваться по любому вопросу со специалистом клиники кардиохирургии АГМА, — пояснил Александр Найденов.