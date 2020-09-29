Выбор читателей за 28 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 28 сентября.

В эфире телекомпании «Губерния» Михаил Дегтярёв, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, высказал подозрение, что погода — не главный виновник наводнений в крае. И ему хочется проверить, «почему у нас третий паводок за 7 лет, и что происходит со сбросами с Бурейской ГЭС и Зейской ГЭС».

Вице-мэру Хабаровска Ирине Шапиро был поставлен диагноз «коронавирус». Как пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Хабаровского края, после отпуска она сразу ушла на больничный, а вчера скончалась в результате болезни.

Василий Орлов сообщил, что уже есть подозреваемые по делу об убийстве тигра Павлика.

Инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области задержали полторы тонны мороженой рыбы неизвестного происхождения. Морепродукты возвращены к месту отправления.