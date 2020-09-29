Выбор читателей за 28 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 28 сентября.
Глава Хабаровского края считает, что к наводнениям в крае причастны амурские ГЭС
Вице-мэр Хабаровска скончалась после заражения коронавирусом
Вице-мэру Хабаровска Ирине Шапиро был поставлен диагноз «коронавирус». Как пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Хабаровского края, после отпуска она сразу ушла на больничный, а вчера скончалась в результате болезни.
Василий Орлов: «В убийстве амурского тигра подозреваются два человека»
Василий Орлов сообщил, что уже есть подозреваемые по делу об убийстве тигра Павлика.
В Приамурье задержали 1,5 тонны рыбы без документов
Инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области задержали полторы тонны мороженой рыбы неизвестного происхождения. Морепродукты возвращены к месту отправления.
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