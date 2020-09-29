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Выбор читателей за 28 сентября

Выбор читателей за 28 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 28 сентября.

Глава Хабаровского края считает, что к наводнениям в крае причастны амурские ГЭС

В эфире телекомпании «Губерния» Михаил Дегтярёв, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, высказал подозрение, что погода — не главный виновник наводнений в крае. И ему хочется проверить, «почему у нас третий паводок за 7 лет, и что происходит со сбросами с Бурейской ГЭС и Зейской ГЭС».

Вице-мэр Хабаровска скончалась после заражения коронавирусом

Вице-мэру Хабаровска Ирине Шапиро был поставлен диагноз «коронавирус». Как пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Хабаровского края, после отпуска она сразу ушла на больничный, а вчера скончалась в результате болезни.

Василий Орлов: «В убийстве амурского тигра подозреваются два человека»

Василий Орлов сообщил, что уже есть подозреваемые по делу об убийстве тигра Павлика.

В Приамурье задержали 1,5 тонны рыбы без документов

Инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области задержали полторы тонны мороженой рыбы неизвестного происхождения. Морепродукты возвращены к месту отправления.

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#Обзор #интернет #СМИ

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