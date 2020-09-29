Скорпионам нужно заняться шоппингом, а на Овна свалится масса новой информации

Восход Солнца: 06:27

Заход Солнца: 18:12

Солнце в Весах.

Овен. На Овна свалится масса новой информации и впечатлений, но держать себя в руках всё-таки нужно. Возможны знакомства с новыми людьми, после общения с которыми вы почувствуете прилив сил и энергии. Вероятно, ваша потребность в признании создаст вам много проблем. Постарайтесь не высказывать претензии к окружающим, особенно в резкой форме. Ссоры и конфликты не прибавят авторитета.

Телец. Этот день может оказаться противоречивым. Сконцентрировавшись на себе, вы можете сорить деньгами и самозабвенно пускать пыль в глаза. Не все смогут разделить ваш напускной оптимизм. Вам необходимо побыть в одиночестве, чтобы восстановить утраченное равновесие. Сегодня вполне вероятна небольшая прибыль.

Близнецы. Начинается период эмоционального обновления, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, наверняка сыграют в вашей жизни большую роль. Возможно, появятся новые идеи, которые повлияют на ваши планы, однако проявите осмотрительность: не следует пытаться перевернуть мир.

Рак. Вашим главным заданием на этот день должен стать отдых, который поможет вам восстановить силы. Распределите свои ресурсы таким образом, чтобы не делать несколько дел в один момент.

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Лев. Благоприятный день для начала любого важного дела или изменения служебного положения. Возможно, вам предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни. День, благоприятный для крупных приобретений, заключения контрактов, договоров, сделок.

Дева. Крайне неблагоприятный день. По возможности откажитесь от новых знакомств, не проявляйте активности в коммерческих делах, сократите общение с окружающими людьми. Вероятны происки недругов,ложные советы или провокация недоброжелателей. Крайне неблагоприятный день.

Весы. Противоречивый день, несущий как положительные, так и отрицательные тенденции. В финансовом положении намечается подъем, однако непредвиденные траты поглотят львиную долю прибыли. Вероятно новое знакомство, но не спешите к новым любовным победам — возможны самые тягостные последствия.

Скорпион. Займитесь шоппингом или продайте сами то, что вам уже точно не понадобится. Повышенная работоспособность поможет вамсправиться с любыми делами, особенно с теми, которые требуют концентрации внимания. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень.

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Стрелец. Этот день может оказаться достаточно сложным. Все ваши дела сегодня так или иначе будут связаны с финансами: придется отдаватьи снова делать долги, заниматься поисками новых заработков, помогать близким родственникам. Ваша осмотрительность и сдержанность помогут вам определить позиции в постоянно изменяющихся обстоятельствах.

Козерог. Этот день обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение — оно ошибочно. Постарайтесь принимать решения самостоятельно. Во второй половине дня существует вероятность, что вам придётся решать домашние или личные проблемы.

Водолей. Неблагоприятный день для Водолеев-коммерсантов. Сегодня они могут столкнуться с проблемами: не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Вероятно, что сегодня вами заинтересуются представители солидных организаций.

Рыбы. Если вы проявите рассудительность, то сумеете достигнуть поставленных целей в самые короткие сроки. Критический день. Вы можете почувствовать неудовлетворение, скуку и раздражительность. Велика вероятность споров и ссор. Вам следует обратить внимание на свои отрицательные качества — упрямство, самоуверенность, двуличность и холодный расчёт в отношении к близким людям — и постараться смягчить их.

Астролог: Вальдемар Небоходцев