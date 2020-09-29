Задействованные на строительстве аэропорта Игнатьево рабочие не могут добиться зарплаты

Работники компании ООО «Примдорстрой», задействованные на строительстве и реконструкции аэропортового комплекса Игнатьево, ждут свою зарплату с июля.

— Я работал на строительстве и реконструкции аэропортового комплекса Игнатьево до 24 июля, потом уволился. 18 сентября генеральный подрядчик разорвал договор с «Примдорстроем» в связи с невыполнением контрактных обязательств, моих коллег уволили. Директор пообещал заплатить нам деньги, которые не платил с июля. До сих пор этого сделано не было. В такой ситуации оказалось больше 40 человек, — рассказывает нам бывший начальник участка Константин Кузьминых.

Сама компания «Примдорстрой» зарегистрирована во Владивостоке. Средств на выплату заработных плат по бумагам у компании нет, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Директор «Примдорстроя» Иван Мельников по-прежнему обещает встретиться с работниками, чтобы выплатить деньги, но сотрудники уверены, что он просто хочет забрать свою оргтехнику.

Решение проблемы рабочие видят в выплате заработной платы из средств генерального подрядчика.

— Мы понимаем, что по закону подрядчик нам ничем не обязан. Однако уже были прецеденты. Например, подрядчик помогал выбить зарплату для сотрудников компании субподрядчика на ГПЗ. У нас тоже стройка федерального значения, поэтому хотелось бы получить поддержку, — рассказал Константин Кузьминых.

В курсе ситуации и в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области. 23 сентября там состоялось совещание с пострадавшими работниками строительной компании ООО «Примдорстрой», на встречу также были приглашены представители трудовой инспекции и прокуратуры.

— Мы собрали на нашей площадке всех участников создавшейся ситуации, выслушали пострадавших работников, обсудили позицию генерального подрядчика строительства взлетно-посадочной полосы. Со стороны прокуратуры и трудовой инспекции даны рекомендации написать обращение в трудовую инспекцию для официального разбирательства. В свою очередь трудинспекция направит запрос в город Владивостока по месту регистрации организации «Примдорстрой». Мы тоже подключились, обратились к генподрядчику, вышли на заказчика строительства объекта ФГУП «АГА (а)», связались с руководителем компании «Примдорстрой» Мельниковым Иваном. Он пообещал, что сейчас сводит баланс с генподрядчиком и передаёт генподрядчику закупленное имущество, материалы и оборудование, которые предполагалось использовать в строительстве полосы и аэродромной инфраструктуры. При положительном балансе — средства пойдут на погашение задолженности по заработной плате. Если баланс выйдет отрицательным — будет искаться другое решение в данной ситуации, — рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Лучников.

По словам заместителя министра, руководитель генеральной подрядной организации АО «Гидроэлектромонтаж» уже встречался с работниками пострадавшей организации «Примдорстрой». Он предложил трудоустроить их в свою компанию и продолжить работу на объекте. Часть сотрудников согласилась, часть отказалась из-за высоких требований к приему на работу.

Дмитрий Лучников подчеркнул, что ситуация находится на контроле в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.