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28сентября
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сегодня, 20:49 0

Кассирша банка украла 25 млн рублей и получила пять лет колонии

Кассирша банка украла 25 млн рублей и получила пять лет колонии
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Салаватский городской суд в Башкирии приговорил кассира Луизу Хайруллину и ее мужа Марата за присвоение более 25 млн рублей из банка к пяти и шести годам колонии общего режима соответственно, пишет «Интерфакс».

Ранее гособвинитель просил назначить Хайруллиной шесть лет лишения свободы, а ее мужу — семь лет, а также ограничить свободу обоих супругов на один год.

Хайруллиной инкриминировалась ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере), ее муж проходил по делу как организатор этого преступления.

В мае прошлого года из кассы банка в городе Салават были похищены более 25 млн рублей. Подозреваемая в причастности к преступлению кассир Луиза Хайруллина скрылась вместе с семьей и была объявлена в розыск. 4 июля 2019 года подозреваемую, ее мужа и двух детей задержали в съемной квартире в Казани.

Хайруллина в последнем слове полностью признала вину в преступлении и попросила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. Ее супруг признал вину частично, отрицая, что был организатором преступления.

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#криминал

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