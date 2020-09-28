В Свободном начали разбирать старый путепровод

Фото: пресс-служба АО «УСК МОСТ»

В Свободном специалисты ООО «СК Мостотрест» демонтировали 18-метровое пролётное строение в створе первой и второй опор старого путепровода. Сейчас строители продолжают снос самих опор.

Демонтаж городской части путепровода планируется завершить 30 сентября, после чего специалисты приступят к демонтажу его залинейной части.

После обрушения пролетной части путепровода по улице Михайло-Чесноковской в 2018 году жителям г. Свободного приходится добираться до другой части города объездными путями.

— Сложностей с проведением демонтажа нет, все работы нам знакомы и ведутся согласно графику. Сначала мы убираем дорожную часть и стяжку, затем демонтируем пролетное строение, после чего разбираем старые опоры. Эти работы идентичны на обеих сторонах путепровода, — рассказал начальник участка Игнат Подоляко.

После сноса старых конструкций специалисты ООО «СК Мостотрест» приступят к бурению скважин для устройства буронабивных свай нового путепровода.

Протяженность нового сооружения составит 174 метра, его основой станут четыре железобетонные опоры. Пролётное строение, в отличие от старого железобетонного, будет металлическое.

В этом году запланировано демонтировать существующий путепровод, выполнить устройство буронабивных свай и начать возведение новых опор, сообщает пресс-служба АО «УСК МОСТ».

Автомобильный путепровод соединял залинейную часть города Свободного с центральной на пересечении автомобильной дороги улиц Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном на 7 806 километре, сообщает пресс-служба амурского минтранса. Он обрушился в октябре 2018 года.