Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:00 0

В Свободном начали разбирать старый путепровод

В Свободном начали разбирать старый путепровод
Фото: пресс-служба АО «УСК МОСТ»

В Свободном специалисты ООО «СК Мостотрест» демонтировали 18-метровое пролётное строение в створе первой и второй опор старого путепровода. Сейчас строители продолжают снос самих опор.

Демонтаж городской части путепровода планируется завершить 30 сентября, после чего специалисты приступят к демонтажу его залинейной части.

После обрушения пролетной части путепровода по улице Михайло-Чесноковской в 2018 году жителям г. Свободного приходится добираться до другой части города объездными путями.

— Сложностей с проведением демонтажа нет, все работы нам знакомы и ведутся согласно графику. Сначала мы убираем дорожную часть и стяжку, затем демонтируем пролетное строение, после чего разбираем старые опоры. Эти работы идентичны на обеих сторонах путепровода, — рассказал начальник участка Игнат Подоляко.

После сноса старых конструкций специалисты ООО «СК Мостотрест» приступят к бурению скважин для устройства буронабивных свай нового путепровода.

Протяженность нового сооружения составит 174 метра, его основой станут четыре железобетонные опоры. Пролётное строение, в отличие от старого железобетонного, будет металлическое.

В этом году запланировано демонтировать существующий путепровод, выполнить устройство буронабивных свай и начать возведение новых опор, сообщает пресс-служба АО «УСК МОСТ».

Автомобильный путепровод соединял залинейную часть города Свободного с центральной на пересечении автомобильной дороги улиц Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном на 7 806 километре, сообщает пресс-служба амурского минтранса. Он обрушился в октябре 2018 года.

Просмотров всего: 155

#строительство #транспорт

распечатать

Фотогалерея

Общество 2

Для Амурского газохимического комплекса построят подстанцию

Общество 14

В Благовещенске полностью перекроют перекрёсток Артиллерийской и Зейской
Общество 8

На въезде в Свободный поставят пост весового контроля
Власть 18

Юрий Трутнев: «На торгах побеждают компании, которые порой просто воруют бюджетные деньги»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь