В клубничных йогуртах обнаружены следы антибиотиков

В 2020 году по просьбам потребителей эксперты Роскачества повторно исследовали йогурты семи популярных торговых марок (ТМ): «Б.Ю. Александров», «Искренне ваш», «Савушкин», «Слобода», Danon, Epica и Valio.

«В 2020 году в йогуртах Valio и Danon были обнаружены следы антибиотика хлортетрациклина», — отмечается в сообщении. В свою очередь Valio исключает наличие антибиотиков в своей продукции.

В Роскачестве пояснили, что речь идет о безопасных количествах. Как пояснила руководитель службы стандартизации Молочного Союза России Лариса Абдуллаева, слова которой приводятся в сообщении, молоко перед заквашиванием на заводе тщательно проверяется на наличие остатков антибиотиков. Однако самих препаратов сейчас так много, поэтому не всегда завод знает, какой антибиотик был использован ветеринаром, и что конкретно надо проверить.

— Проблема эта до конца пока не решена на государственном уровне — нет четких законодательных указаний ветеринарным службам проверять в молоке остатки антибиотиков и других лекарств, которые ими были использованы для лечения животных, — отметила она.

Говоря о результатах исследования других марок клубничных йогуртов, в организации отметили, что продукт «Слобода» в 2020 году подтвердил высокий уровень продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. Что касается тортовой марки «Савушкин», то ее производитель устранил обнаруженный ранее недостаток белка и теперь соответствует требованиям Технического регламента. В то же время недостаток белка был выявлен у торговой марки «Искренне Ваш».

В Роскачестве также сообщили о том, что в ходе проверки было выявлено превышение доли дрожжей в клубничных йогуртах «Б.Ю. Александров» и «Искренне Ваш». Эксперты считают, что это может быть связано с низким качеством сырья, нарушением санитарного состояния производства или несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации продукции. При этом в исследовании 2019 года у этих же производителей эксперты также обнаружили превышение по дрожжам.

Эксперты напомнили, что самое полезное в йогурте — наличие колоний молочнокислых микроорганизмов. Роскачество выявило несоответствие по данному показателю относительно требованию Технического регламента Таможенного союза у одной торговой марки — йогурта «Савушкин». Как полагают эксперты, снижение молочнокислых микроорганизмов может быть обусловлено несколькими причинами: нарушением процесса сквашивания, нарушением температурных режимов хранения.

В Роскачестве отметили, что количество полезных молочнокислых микроорганизмов в йогурте снижается по мере хранения. В связи с этим специалисты рекомендуют при покупке обращать внимание на дату изготовления и срок хранения. Чем более свежий йогурт, тем он полезнее, добавили в организации.