Куда обращаться благовещенцам, если в квартирах до сих пор нет тепла

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Амурские коммунальные системы в своём Инстаграме напомнили жителям города, что они работают над подачей тепла в наружные сети до вводов в дома. Регулировкой подачи тепла в многоквартирные дома должны заниматься управляющие кампании, ТСЖ и кооперативы. Если до 5 октября батареи в квартирах так и не потеплеют, жителям Благовещенска обращаться нужно именно к ним, а не в «АКС».

— Наши котельные готовы к новому отопительному сезону на 100 процентов. Имеется и достаточный запас топлива. Мы могли стартовать ещё в начале сентября, но по закону начало отопительного сезона определяется постановлением мэра города Благовещенска. В противном случае мы нарушаем ФЗ № 190 «О теплоснабжении». Сейчас постановление подписано, и мы приступили к поэтапному подключению к теплу, — прокомментировал директор по теплоснабжению ООО «АКС» Сергей Громов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Амурские Коммунальные Системы (@amurcomsys) 28 Сен 2020 в 12:01 PDT

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#жизнь #ЖКХ #свет, тепло, квитанции

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