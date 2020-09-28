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28сентября
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сегодня, 18:24 0

Благовещенец задолжал своему ребёнку 1,5 миллиона рублей

Благовещенец задолжал своему ребёнку 1,5 миллиона рублей
Фото: upbizn.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра по факту неуплаты алиментов. Общая задолженность амурчанина перед ребёнком составила 1 438 909 рублей 60 копеек.

В 2006 году благовещенца обязали выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка до его совершеннолетия. За неуплату алиментов в октябре 2019 года суд подверг амурчанина административному наказанию в виде 100 часов обязательных работ. Мужчина проигнорировал решение суда.

При этом житель Благовещенска с ноября 2019 года по июнь 2020 умышленно не платил алименты на содержание сына.

Суд приговорил должника к исправительным работам сроком пять месяцев с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства в размере пяти процентов, сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.

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#дети #суды #закон

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