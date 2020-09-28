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28сентября
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Депутат Заксобрания Иркутской области задержан по подозрению в крупном хищении

Депутат Заксобрания Иркутской области задержан по подозрению в крупном хищении
Фото: irk.ru

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Задержанный — сын бывшего губернатора региона Сергея Левченко.

— Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере, — заявила Петренко.

Она уточнила, что Левченко-младшего задержали в понедельник. По месту жительства и работы, а также у его отца провели обыски.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что парламентария могут этапировать в Москву.

В феврале 2019 года СК завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по статье 159 Уголовного кодекса («Покушение на мошенничество в крупном размере»). Обвинение уже предъявили директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Следователям удалось установить, что Левченко также причастен к преступлению.

Следствие установило, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонта лифтовых шахт, отметила Петренко.

По ее словам, Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса по заключенным договорам. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ необоснованно увеличили уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставляли отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму, отметила Петренко.

— В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей, — заявила представитель СК.

Согласно информации на сайте Заксобрания Иркутской области, Левченко-младшему 38 лет, он попал в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ. Он состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах Левченко также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах — Гордумы Ангарска. С 2011 года он работает генеральным директором ЗАО «Стальконструкция».

Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года он занял пост губернатора Иркутской области, а в декабре 2019-го ушел в отставку по собственному желанию. Этому предшествовали две волны наводнения, которые Приангарье пережило летом 2019 года. Тогда подтопило почти 11 тысяч жилых домов, в результате чего пострадали более 45 тысяч человек, свыше 20 — погибли.

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#криминал #происшествия

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