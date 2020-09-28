В армии США во время пандемии на 20% выросло число самоубийств

— Я не могу сказать с научной точки зрения, но могу сказать, что я умею читать схемы и графики и число проблем, связанных с психическим здоровьем, выросло, — заявил AP министр армии Соединенных Штатов Райан Маккарти. — Мы не можем с точностью говорить, что это из-за коронавируса. Но существует прямая взаимосвязь: после начала [распространения] коронавируса число [самоубийств] увеличилось. Растет не только число суицидов, но и количество убийств и случаев буйного поведения.

Как отметили в ВС, наблюдаемая тенденция может быть связана с ростом нестабильности, как финансовой, так и психологической: пандемия увеличила уровень стресса, которому подвергаются и без того находящиеся в напряжении военные. В период с апреля по конец августа чаще обращаться за психиатрической помощью стали и ветераны, у которых на фоне происходящего усугубились проявления посттравматического стрессового расстройства.