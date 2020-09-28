Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:07 0

В армии США во время пандемии на 20% выросло число самоубийств

В армии США во время пандемии на 20% выросло число самоубийств
Фото: mix97-3

Число самоубийств среди американских военных за время пандемии выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, пишет ТАСС. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей сухопутных и военно-воздушных сил, а также специалистов в сфере психического здоровья.

— Я не могу сказать с научной точки зрения, но могу сказать, что я умею читать схемы и графики и число проблем, связанных с психическим здоровьем, выросло, — заявил AP министр армии Соединенных Штатов Райан Маккарти. — Мы не можем с точностью говорить, что это из-за коронавируса. Но существует прямая взаимосвязь: после начала [распространения] коронавируса число [самоубийств] увеличилось. Растет не только число суицидов, но и количество убийств и случаев буйного поведения.

Как отметили в ВС, наблюдаемая тенденция может быть связана с ростом нестабильности, как финансовой, так и психологической: пандемия увеличила уровень стресса, которому подвергаются и без того находящиеся в напряжении военные. В период с апреля по конец августа чаще обращаться за психиатрической помощью стали и ветераны, у которых на фоне происходящего усугубились проявления посттравматического стрессового расстройства.

Просмотров всего: 43

#коронавирус #США

распечатать


Коронавирус

В Амурской области выявили 28 новых случаев COVID-19
В России и мире

Вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике COVID-19
В России и мире

В Шереметьево выстроились огромные очереди за COVID-тестами
Общество 1

Музыканты поют за полиэтиленовой плёнкой: как выглядит Паттайя без туристов

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь