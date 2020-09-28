Для Амурского газохимического комплекса построят подстанцию

Фото: ООО «Амурский ГХК»

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства подстанции для электроснабжения Амурского газохимического комплекса. Подстанция будет понижать энергию с 500 киловольт до напряжения в 110 киловольт. Её мощность составит 1000 мегаватт-ампер.

Энергию будут распределять дальше на другие понижающие подстанции для энергоснабжения АГХК.

На производственной площадке в 15 километрах от Свободного также установят открытые распределительные устройства 500 киловольт и 110 киловольт. А также построят четыре автотрансформатора по 250 мегаватт-ампер и здание комплектных распределительных элегазовых устройств в 110 киловольт. Здание совместят с общеподстанционным пунктом управления, построят два здания камеры переключения задвижек, насосную, маслоаппаратную, маслосборник, открытый склад масла, трансформаторы собственных нужд и другие необходимые объекты, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Напомним, в Свободненском районе компания СИБУР строит Амурский газохимический комплекс. Он будет производить полиэтилен и полипропилен из этана, пропана и бутана. Сырьё будет поступать на завод с Амурского газоперерабатывающего завода. Завод будет выпускать до 2,7 миллионов тонн этилена в год.