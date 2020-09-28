Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:37 0

Айзу Анохину задержали в аэропорту по подозрению в перевозке оружия

Айзу Анохину задержали в аэропорту по подозрению в перевозке оружия
Фото: woman.ru

Телеведущую и блогера Айзу Анохину задержали в аэропорту Мале. Россиянку заподозрили в транспортировке оружия, сообщает РЕН ТВ. Об этом она рассказала на свой странице в Instagram.

35-летняя бизнесвумен отдыхала на Мальдивах вместе с двумя сыновьями и отцом. Сегодня она должна была вылететь в Россию, но вместо Москвы оказалась в мальдивской полиции.

Когда инстаблогер проходила паспортный контроль, у нее на груди висело украшение в виде пули. Сотрудники аэропорта приняли пулю за настоящую и изъяли ее, а Анохину доставили в отдел для разбирательства.

«У меня забрали украшение. Сейчас я сижу с детьми в полицейском участке по подозрению в том, что я перевожу оружие. Говорят, что вроде бы отдадут украшение по прилете в Москву, но это не точно. Класс, мы преступники», — рассказала Анохина в stories.

Просмотров всего: 79

#происшествия #шоу-бизнес

распечатать


Общество

В Приамурье в поезде задержали парня с четырьмя граммами гашишного масла

Общество 7

Сеть ювелирных магазинов Sunlight оштрафовали на 400 тысяч рублей
В России и мире

Семья Ефремова хочет проверить адвоката Пашаева на причастность к мошенничеству
В России и мире

В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь