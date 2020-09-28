Айзу Анохину задержали в аэропорту по подозрению в перевозке оружия

35-летняя бизнесвумен отдыхала на Мальдивах вместе с двумя сыновьями и отцом. Сегодня она должна была вылететь в Россию, но вместо Москвы оказалась в мальдивской полиции.

Когда инстаблогер проходила паспортный контроль, у нее на груди висело украшение в виде пули. Сотрудники аэропорта приняли пулю за настоящую и изъяли ее, а Анохину доставили в отдел для разбирательства.

«У меня забрали украшение. Сейчас я сижу с детьми в полицейском участке по подозрению в том, что я перевожу оружие. Говорят, что вроде бы отдадут украшение по прилете в Москву, но это не точно. Класс, мы преступники», — рассказала Анохина в stories.