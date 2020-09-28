На создание и развитие ферм амурские власти выделят более 112 миллионов рублей

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На гранты фермерам в 2020 году областная власть выделит более 112 миллионов рублей. Около 58 миллионов рублей уже получили семь хозяйств. На эти деньги амурские фермеры модернизируют свои хозяйства, увеличивают поголовье скота и покупают новую спецтехнику.

Семья Сенатрусовых из Томичей Белогорского района выигрывала гранты два раза. В 2005 году хозяйство перешло в руки Елены и её мужа от родителей, которые разводили коров. В 2013 году фермеры вынуждены были сократить поголовье, а расшириться заново смогли после того, как появилась возможность получить поддержку от государства.

Первый сельхозгрант на развитие семейных животноводческих ферм амурчане выиграли в 2016 году.

— Полученные 10 миллионов рублей и еще 6,7 миллиона рублей собственных средств потратили на покупку 35 нетелей и начало строительства коровника, рассчитанного на 100 голов. Кроме этого, полученные средства позволили закупить молокопровод, косилку и рулонник, — рассказала Елена Сенотрусова.

Второй грант в размере 10 миллионов рублей семья получила в этом году. На эти деньги фермеры планируют достроить коровник, купить молокопровод и ещё 10 голов нетелей.

За прошлый год хозяйство произвело более 200 тонн молока. Свою продукцию они сбывают на Хладокомбинат. В этом году фермеры надеются увеличить показатель, сообщает пресс-служба амурского правительства.

В областном минсельхозе семью Сенотрусовых не раз отмечали, причём не только грантами. В прошлом году амурчане получили награду в номинации «Семейная династия».

— Поддержка создания и развития КФХ в Амурской области – наша приоритетная задача. Поэтому мы готовы оказывать материальную поддержку амурским фермерам ежегодно. Владельцы КФХ могут рассчитывать на различные выплаты и субсидии, которые позволяют расширять поголовье и закупать современное оборудование, — отметил глава Приамурья Василий Орлов.