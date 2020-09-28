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28сентября
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сегодня, 16:32 0

Благовещенцы три дня смогут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации

Благовещенцы три дня смогут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации
Фото: pixabay.com

Жители амурской столицы смогут поставить прививку от гриппа в мобильном госпитале. С 28 по 30 сентября он будет работать по адресу: Амурская, 40, возле «Фреш-маркета».

Как рассказали в пресс-службе Благовещенска, вакцинация в мобильном госпитале востребована среди жителей города: в минувшие выходные прививку от гриппа поставили 600 человек.

Прививку может поставить любой совершеннолетний. Перед процедурой всем обратившимся проводят обязательный медицинский осмотр.

Также привиться можно в поликлинике по месту жительства.

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#здоровье #медицина

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