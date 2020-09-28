В Амурской области выявили 28 новых случаев COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске зарегистрировано 14 новых заражений.
В Тынде и Свободном по три новых случая, в Благовещенском и Октябрьском районах — по два, по одному в Шимановске, Михайловском, Серышевском и Ивановском районах. Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %.
С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 229 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 535,29 на 100 тысяч населения.
2 756 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.
1 124 человека были в контакте с заболевшими.
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