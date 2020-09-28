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28сентября
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сегодня, 16:23 0

В Амурской области выявили 28 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявили 28 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске зарегистрировано 14 новых заражений.

В Тынде и Свободном по три новых случая, в Благовещенском и Октябрьском районах — по два, по одному в Шимановске, Михайловском, Серышевском и Ивановском районах. Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 229 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 535,29 на 100 тысяч населения.

2 756 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 124 человека были в контакте с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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