Вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике COVID-19

Документом предусматривается, что пациентов с тяжелым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией будут помещать в специальные боксы или боксированные палаты до получения результатов тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. Лица с отрицательными результатами теста будут размещены в палатах на 2-4 места при соблюдении гигиенических требований к площади палат. В случае выявления коронавируса человек будет переведен в специальную медорганизацию, осуществляющую медицинскую помощь в стационарных условиях для работы с данной категорией граждан.

Кроме того, приказом предусмотрено создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа у взрослых и детей на базе Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России. Данный центр будет взаимодействовать с ранее созданными центрами по вопросам организации оказания медпомощи пациентам с тяжелыми и осложненными формами гриппа, а также оказывать консультативную помощь региональным центрам в работе с указанной категорией пациентов.

«Указанные нововведения упорядочат маршрутизацию пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения, внебольничной пневмонией и гриппом, позволят оперативно оказывать федеральными консультативными центрами консультативную помощь региональным центрам по вопросам оказания медицинской помощи не только пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией, но и с тяжелыми и осложненными формами гриппа», — сообщили в Минздраве России.