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28сентября
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сегодня, 15:52 0

Вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике COVID-19

Вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике COVID-19
Фото: koronavirus.center

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября, пишет ТАСС. Соответствующий приказ был утвержден Минздравом РФ и опубликован на портале правовой информации.

Документом предусматривается, что пациентов с тяжелым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией будут помещать в специальные боксы или боксированные палаты до получения результатов тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. Лица с отрицательными результатами теста будут размещены в палатах на 2-4 места при соблюдении гигиенических требований к площади палат. В случае выявления коронавируса человек будет переведен в специальную медорганизацию, осуществляющую медицинскую помощь в стационарных условиях для работы с данной категорией граждан.

Кроме того, приказом предусмотрено создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа у взрослых и детей на базе Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России. Данный центр будет взаимодействовать с ранее созданными центрами по вопросам организации оказания медпомощи пациентам с тяжелыми и осложненными формами гриппа, а также оказывать консультативную помощь региональным центрам в работе с указанной категорией пациентов.

«Указанные нововведения упорядочат маршрутизацию пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения, внебольничной пневмонией и гриппом, позволят оперативно оказывать федеральными консультативными центрами консультативную помощь региональным центрам по вопросам оказания медицинской помощи не только пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией, но и с тяжелыми и осложненными формами гриппа», — сообщили в Минздраве России.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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