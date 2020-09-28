Василий Орлов рассказал о своей работе за два года

Василий Орлов уже два года находится в должности губернатора Приамурья. Сегодня он подвёл промежуточные итоги своей работы. Итак, что же было сделано за это время?

Строим дороги и мосты

Строится самый дорогой объект дорожной инфраструктуры — мост через Зею. По поручению президента срок сдвинут на год вперёд, строительство ведёт та же подрядная организация, которая строила мост через Амур. По плану мост построят до конца 2022 года, в начале 2023 года его запустят в эксплуатацию.

За последние два года значительно выросло финансирование на дороги. Если в 2018 году в дорожный фонд Приамурья привлекли 290 миллионов рублей, то в 2019 году эта сумма составила 1 миллиард 300 миллионов, а в 2020 году — 7,5 миллиарда рублей. По нацпроекту на дороги Благовещенска в 2019 году было потрачено 900 миллионов рублей, в 2020 году — 1 миллиард 300 миллионов рублей.

— В этом году мы сделали Загородную, доделываем улицу Калинина. На следующий год будем работать над улицей Мухина, а также начнем готовить улицу Горького под новый мост, — рассказал Василий Александрович.

Отдельно рассказал губернатор и про работу над улучшением дорог в районах. До конца года районы получат 52 универсальных трактора, которые помогут поддерживать в порядке гравийные дороги.

Идет строительство новой взлётно-посадочной полосы, а также завершился конкурс на строительство нового пассажирского терминала в благовещенском аэропорту. Здесь идет отставание на два месяца, но по итогам работы нам обещают один из лучших аэропортов на Дальнем Востоке.

Активно идет работа по берегоукреплению Амура и Зеи. Укрепляют берег Зеи в районе улицы Октябрьской. В этом году начнутся работы по берегоукреплению Амура в районе конечной остановки автобуса № 5. Реставрируют площадь Ленина, 50 % средств на возведение центра «Трибуна Холл» получено из федерального бюджета. Закончена экспертиза на строительство канатной дороги.

Школьное питание на достойном уровне

Хорошо организовано в области школьное питание, наших специалистов даже приглашают делиться опытом с другими регионами. Программа была запущена ещё в прошлом году, были проанализированы и исправлены ошибки. Сегодня сумма на школьный завтрак на юге области составляет 63 рубля, на севере — 73 рубля.

— Призываю родителей не молчать и высказываться по поводу школьного питания. Если есть возможность где-то улучшить, конечно, нужно это делать, — подчеркнул Василий Орлов.

Активно идёт строительство детских садов в Приамурье: в этом году построено три детских сада — в Благовещенске, Белогорске и Благовещенском районе. Строятся детские сады в Екатеринославке и Магдагачи. Школа на 1 500 мест появится в Благовещенске и ещё на 528 мест в Свободном, найден подрядчик на строительство новой школы в Экимчане. В будущем планируется строительство детского сада и школы в Чигирях.

В области возводят и спортивные сооружения. При поддержке Газпрома в области появится пять физкультурно-оздоровительных комплексов. Крупнейшие спортивные объекты, сданные в этом году, — стадионы в Ивановке и Шимановске.

Здравоохранение — самая проблемная отрасль

Самой слабой отраслью Приамурья Василий Орлов признал здравоохранение.

— Главная проблема — это отсутствие квалифицированных менеджеров. Решено создать кадровый резерв, людей из которого можно будет приглашать на руководящие должности и не только в Минздрав. В каких-то учреждениях здравоохранения сильные руководители, в каких-то слабые, но заменить их чаще всего некем, — рассказал Василий Александрович.

При этом, по словам Василия Орлова, денег на здравоохранение выделяется достаточно. Сейчас идет ремонт детских поликлиник области, все они, кроме 3-й детской Благовещенска и поликлиники Райчихинска, будут сданы в этом году. План ремонта взрослых поликлиник будет утвержден до 1 октября 2020 года. Также сейчас проектируют две новых поликлиники, которые появятся в Пояркове и Екатеринославке. До 30 ноября в области появится 26 новых ФАПов, кстати, в трех из них пока нет фельдшеров.

Ремонт ждет и областную больницу. Уже выделены деньги на ремонт крыши и обследование фундамента, 52 миллиона выделено на замену окон. Ремонт больницы начнется в следующем году, работы будут вестись поэтажно.

Работа ведется и в части экологии. Василий Александрович отметил, что его не устраивает ситуация с золотодобывающими предприятиями, которые наносят непоправимый вред нашей экологии. В ближайшее время в Февральске пройдет совещание, на котором будут рассмотрены пути решения проблемы.