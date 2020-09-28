95 школ в России перевели на «дистанционку»

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— Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95. Это число незначительно растет, очень незначительно, при этом часть школ после закрытия на карантин потом открываются, но появляются какие-то новые, — рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

В министерстве заверили, что при условии соблюдений профилактических и санитарных требований, массово обучение в онлайн переводить не понадобится.