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28сентября
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сегодня, 15:50 0

95 школ в России перевели на «дистанционку»

95 школ в России перевели на «дистанционку»
Фото: www.panram.ru

96 российских школ перевели на дистанционный формат работы. Это число постоянно растёт, сообщает ТАСС.

— Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95. Это число незначительно растет, очень незначительно, при этом часть школ после закрытия на карантин потом открываются, но появляются какие-то новые, — рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

В министерстве заверили, что при условии соблюдений профилактических и санитарных требований, массово обучение в онлайн переводить не понадобится.

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#образование #школа

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