Общественники не нашли нарушений в ремонте улицы Воронкова

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Представители ОНФ, заказчик в лице МУ «ГУКС» и подрядчик прошлись по обновлённому участку улицы Воронкова. Это одна из самых протяженных дорог, которые ремонтируются этим летом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общественников интересовали сроки и качество проводимых на объекте работ.

До конца октября подрядчику предстоит отремонтировать два километра улицы Воронкова. Работы идут в рамках графика, объект готов практически на 90 %.

— Проводим как входной контроль всех материалов, так и во время работ берём вырубки, пробы, испытываем в лабораториях, проверяем составы на соответствие нормативным требованиям нормативно-технической документации, — отметили в МУ «ГУКС».

Подрядчик не только обустроил тротуарные дорожки и заменил асфальтобетонное покрытие на этом участке, здесь также благоустроены газоны, а зелёные зоны отсыпали чернозёмом. На участке от Василенко до Тепличной скоро появятся две парковки в общей сложности почти на 70 машиномест. Вдоль оборудуют три современных остановочных пункта с подсветкой. На этих остановка горожане смогут не только дождаться нужный автобус, но и подзарядить гаджеты и получить доступ к интернету. Подобные павильоны уже установлены на улицах Ленина и Калинина, сообщает администрация Благовещенска.

— Работы по ремонту улицы Воронкова идут в соответствии с графиком и подходят к завершению. То, что уже сделано здесь в рамках нацпроекта у нас не вызвало нареканий. Мы провели визуальный осмотр реконструируемой территории, увидели участок дороги, соответствующей современным требованиям: с ровным асфальтобетонным покрытием, бордюрным камнем вдоль дорожного полотна, решетками ливневой канализации и прочими необходимыми элементами. Надеемся, что у обновлённой транспортной артерии города в ходе эксплуатации не будет недостатков и она прослужит благовещенцам безупречно не один год, — подытожил Александр Кряжев, эксперт регионального отделения ОНФ в Амурской области.