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28сентября
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сегодня, 14:59 0

В Шереметьево выстроились огромные очереди за COVID-тестами

В Шереметьево выстроились огромные очереди за COVID-тестами
Фото: РЕН ТВ

Многие люди считают нецелесообразными данные меры, поскольку в очереди пассажиры стоят практически вплотную, а дожидаться тестов приходится продолжительное время — некоторым пришлось потратить часы, чтобы добраться до цели, сообщает РЕН ТВ.

Прилетевшие из зарубежных стран пожаловались на усталость — после продолжительных перелетов им приходилось немало времени провести в очереди.

— Может, до дома доберемся когда-нибудь, — рассказал один из пассажиров. — Без слов, одни эмоции.

Напомним, в конце сентября власти Москвы приняли меры в связи с ростом выявленных случаев COVID-19.

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#коронавирус

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