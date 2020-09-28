В Шереметьево выстроились огромные очереди за COVID-тестами

Прилетевшие из зарубежных стран пожаловались на усталость — после продолжительных перелетов им приходилось немало времени провести в очереди.

— Может, до дома доберемся когда-нибудь, — рассказал один из пассажиров. — Без слов, одни эмоции.

Напомним, в конце сентября власти Москвы приняли меры в связи с ростом выявленных случаев COVID-19.