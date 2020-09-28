В Шереметьево выстроились огромные очереди за COVID-тестами
Многие люди считают нецелесообразными данные меры, поскольку в очереди пассажиры стоят практически вплотную, а дожидаться тестов приходится продолжительное время — некоторым пришлось потратить часы, чтобы добраться до цели, сообщает РЕН ТВ.
Прилетевшие из зарубежных стран пожаловались на усталость — после продолжительных перелетов им приходилось немало времени провести в очереди.
— Может, до дома доберемся когда-нибудь, — рассказал один из пассажиров. — Без слов, одни эмоции.
Напомним, в конце сентября власти Москвы приняли меры в связи с ростом выявленных случаев COVID-19.
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