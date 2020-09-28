В Приамурье в поезде задержали парня с четырьмя граммами гашишного масла

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В поезде «Владивосток – Новосибирск» транспортная полиция Амурской области задержала 21-летнего пассажира. У амурчанина изъяли 4,4 грамма гашишного масла.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления и переработки без цели сбыта наркотических веществ в крупном размере. Парень уже был судим по этой же статье ранее. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.