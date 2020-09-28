76 амурских кадетов прошли традиционное посвящение

Фото: пресс-секретарь министерства образования и науки Амурской области

Поздравить юных воспитанников пришли и.о. замначальника ДВОКУ по воспитательной работе, куратор кадетского корпуса, полковник Дмитрий Рачок и председатель отделения ДОСААФ Александр Боржко.

— Кадеты в России всегда считались образцом образованности и военной дисциплины. Быть кадетом почетно, но чтобы соответствовать этому званию, необходимо постоянно работать над собой, совершенствуясь в учебе и армейской подготовке, — поздравили юных курсантов гости.

В этом году кадетский корпус отмечает свой юбилей — 10 лет, на данный момент в нём учатся почти 240 ребят с 7 по 11 класс.