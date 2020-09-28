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28сентября
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сегодня, 14:27 0

76 амурских кадетов прошли традиционное посвящение

76 амурских кадетов прошли традиционное посвящение
Фото: пресс-секретарь министерства образования и науки Амурской области

В Амурском кадетском корпусе прошла ежегодная торжественная церемония, в кадеты посвятили 76 воспитанников, учеников 7 и 10 классов, — рассказали в амурском министерстве образования.

Поздравить юных воспитанников пришли и.о. замначальника ДВОКУ по воспитательной работе, куратор кадетского корпуса, полковник Дмитрий Рачок и председатель отделения ДОСААФ Александр Боржко.

— Кадеты в России всегда считались образцом образованности и военной дисциплины. Быть кадетом почетно, но чтобы соответствовать этому званию, необходимо постоянно работать над собой, совершенствуясь в учебе и армейской подготовке, — поздравили юных курсантов гости.

В этом году кадетский корпус отмечает свой юбилей — 10 лет, на данный момент в нём учатся почти 240 ребят с 7 по 11 класс.

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#образование #военные

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