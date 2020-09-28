Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:00 0

В Приамурье ветрено и туманно: прогноз погоды на 29 сентября

В Приамурье ветрено и туманно: прогноз погоды на 29 сентября
Фото: yandex.ru

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории области ночью без существенных осадков. В утренние часы местами опустится туман. Температура ночью по северу 0…+5°С, местами до -5°С, по центральным и южным районам +1°С…+6°С, местами на поверхности почвы заморозки до -3°С. Днём переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура +11°С…+16°С.

В Белогорске, Свободном, Райчихинске и Завитинске завтра облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Воздух прогреется до +9°С…+13°С. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.

В Архаре пасмурно, небольшой дождь. Температура днём +11°С…+14°С. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

В Зее и Шимановске облачно с прояснениями. Днём воздух прогреется до +13°С. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.

В Тынде и Сковородине облачно. Температура днём +1°С…+11°С. Северо-западный ветер разгонится до 9 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью и днём переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 10 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет +4°С…+6 °С, днём потеплеет до +13°С…+15°С.

Просмотров всего: 143

#погода #природа #экология

распечатать


Общество 1

Гнёзда амурских аистов защитят от огня
Общество

В Приамурье ждут заморозки до -3°С
Общество

Аттракционы в Благовещенске работают последнюю неделю
Общество 1

Солнце помешает амурчанам смотреть телевизор
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь