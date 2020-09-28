В Приамурье ветрено и туманно: прогноз погоды на 29 сентября
По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории области ночью без существенных осадков. В утренние часы местами опустится туман. Температура ночью по северу 0…+5°С, местами до -5°С, по центральным и южным районам +1°С…+6°С, местами на поверхности почвы заморозки до -3°С. Днём переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура +11°С…+16°С.
В Белогорске, Свободном, Райчихинске и Завитинске завтра облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Воздух прогреется до +9°С…+13°С. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.
В Архаре пасмурно, небольшой дождь. Температура днём +11°С…+14°С. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.
В Зее и Шимановске облачно с прояснениями. Днём воздух прогреется до +13°С. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
В Тынде и Сковородине облачно. Температура днём +1°С…+11°С. Северо-западный ветер разгонится до 9 метров в секунду, сообщает rp5.ru
В Благовещенске ночью и днём переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 10 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет +4°С…+6 °С, днём потеплеет до +13°С…+15°С.
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