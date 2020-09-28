В Приамурье ветрено и туманно: прогноз погоды на 29 сентября

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В Белогорске, Свободном, Райчихинске и Завитинске завтра облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Воздух прогреется до +9°С…+13°С. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.

В Архаре пасмурно, небольшой дождь. Температура днём +11°С…+14°С. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

В Зее и Шимановске облачно с прояснениями. Днём воздух прогреется до +13°С. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.

В Тынде и Сковородине облачно. Температура днём +1°С…+11°С. Северо-западный ветер разгонится до 9 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью и днём переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 10 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет +4°С…+6 °С, днём потеплеет до +13°С…+15°С.