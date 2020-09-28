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28сентября
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сегодня, 14:10 1

Гнёзда амурских аистов защитят от огня

Гнёзда амурских аистов защитят от огня
Фото: @ohotaamur

На этой неделе охотоведы дирекции по охране и использованию животного мира области начинают готовить гнёзда аистов к сезону пожаров. В этом году работа специалистов сильно осложнена: из-за затяжных дождей в сентябре все южные заказники оказались подтоплены.

Обработка гнезд предполагает выкашивание травы в радиусе 15 метров от деревьев с гнёздами и опор. Сами стволы затем обрабатывают с помощью специальных опрыскивателей огнебиозащитной жидкостью. Такой защиты гнёздам хватает на год. Эффективность проверена на практике — в палах и пожарах за последние годы не пострадало ни одного гнезда аистов, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.

Только в трёх южных заказниках — Амурском, Березовском и Муравьёвском, где плотность амурских аистов наиболее высока — охотоведам предстоит обработать свыше 90 гнёзд.

Вода на этих территориях местами стоит очень высоко, а дорогу в Березовском заказнике и вовсе размыло. На сегодняшний день заказник остался практически без транспортного сообщения.

— До начала пожароопасного сезона мы обработаем гнёзда вне зависимости от того, стоит в полях вода или нет. Начнём с тех участков, где посуше, но если придётся, охотоведы готовы добираться пешком. Расстояние до некоторых гнёзд около 2,5—3 километров. Работа в этом году потребует больших усилий и, возможно, времени, — рассказал Андрей Тарасов, замначальника дирекции по охране и использованию животного мира области.

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#животные #природа

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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    35 минут назад

    Благое дело!

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