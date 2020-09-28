Музыканты поют за полиэтиленовой плёнкой: как выглядит Паттайя без туристов

Пока российских туристов волнует, когда же для них откроют одно из излюбленных мест отдыха, россияне в Паттайе обеспокоены продлением виз, без которых им грозит тюрьма.

Блогер из Паттайи Софья в своём Инстаграме @pattaya_luxe говорит, что ей сейчас активно пишут, что «путевки из Хабаровска в Паттайю уже продают на октябрь» и вообще «лётный график в Таиланд уже утверждён». Жаль, что Тай об этом ни сном, ни духом, отвечает девушка.

На Пхукет, действительно, хотят пускать туристов, но о россиянах речи не идет. К тому же, даже если туда приехать, а потом собраться в Паттайю, придется отсидеть ещё один карантин в отеле, пусть и не 14 дней, а всего 7.

— А самое интересное знаете что? Сегодня я была в отеле «Паттайя Парк». Общалась с менеджером. И он мне задаёт вопрос: «А когда россиян впустят?». Я чуть со стула не упала. Потом я была в отеле «Центара Гранд Пратамнак» — они на реконструкции. Спрашиваю: «Когда открытие?». – Говорят: «Донт нау, некст е, мэйби» (в следующем году!). Мне очень не хочется вас пугать — сама пуганая. И очень хочется верить, что здравый смысл восторжествует. Но я вас уверяю: мы бы точно узнали о 100%-ом открытии Тая раньше, чем вы. И, если бы путёвки на октябрь были правдой, мы бы уже возвращали наших тайских гидов и водителей из деревень, отмывали бы автобусы, откармливали бы жирафов, протирали бы пыль в своих офисах, — пишет девушка у себя на страничке.

Однако с места этот вопрос не движется. Хотя ситуация с коронавирусом там отличная. Заболевших уже нет, но масочный режим в закрытых помещениях пока не отменили. И самое приятное, что всё работает. Только вот «в барах и клубах музыканты поют за полиэтиленовой плёнкой».

Пока многие россияне спят и видят, когда же уже эта страна начнёт принимать чартеры с заскучавшими без азиатского колорита туристами, оставшихся там русских беспокоят совсем другие проблемы.

— Правительство тонко намекнуло, прямым текстом, что тех, кто не продлится до 26 сентября, будут сажать и депортировать. Но наши люди уверенны, что не найдутся места для 150 000 иностранцев в тюрьмах, говорят, что на нас просто хотят подзаработать. В «имиграшке» придираются по любой мелочи, вчера одной девушке аннулировали штамп за открытые плечи, некоторых увозила полиция за подделку договора аренды, кому то просто говорят, приходи завтра, рабочий день кончился... Ходят слухи, проблему можно решить за 7 000 бат и ты вип-гость, но точнее выходит 9 000, ещё же 2 на саму визу. Причем штамп на продление всего 15 дней, ещё 15 можно продлить уже в привычной «имиграшке», зато бесплатно... При этом все длинные визы, которые были доступны до «ковида», больше не делают, пишет в своём Инстаграме @youlya_pattaya блогер из Паттайи Юлия.

В следующем своем посте девушка написала, что сейчас ходят слухи, что визовую амнистию продлили до 31 октября. Другой вопрос, что если не собираешься продлевать, можно и улететь из страны, только вопрос как, если рейсы постоянно отменяют.

Но, очевидно, с визами там вопрос как-то решится. Быстрее бы он решился и с открытием границ. В Паттайе сейчас идет большая работа по облагораживанию города для туристов, но пока вся эта красота на русских не рассчитана.

— Паттайя потратит 160 миллионов бат (4,8 миллиона долларов) на улучшение пляжного ландшафта города, чтобы привлечь местных туристов. Новый проект включает: реконструкцию ландшафта на 4-километровом участке пляжа Паттайи (октябрь-январь), строительство парковочных мест для туристических автобусов и транспортных средств, создание подземных общественных туалетов, от Северной Паттайи до Уокинг-стрит будут перестроены пешеходные дорожки, устроены сады и посажены деревья, восстановление пляжа на 3,5-километровом участке пляжа Джомтьен, который пострадал от прибрежной эрозии, — рассказывает Виктория @super_travel_pattaya в своём блоге о Паттайе.

Пока, конечно, больше это всё рассчитано на местных, но будем надеяться, что скоро и нам удастся увидеть обновленную Паттайю.

А как сейчас обстоят дела на островной части Таиланда, мы писали в материале про остров Пхукет. И уже рассказывали вам о жизни без туристов в курортном Нячанге.