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28сентября
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сегодня, 13:57 0

Оставшиеся в Китае россияне собирают список для организации вывозного авиарейса

Оставшиеся в Китае россияне собирают список для организации вывозного авиарейса
Фото: pixabay.com

Россияне, которые хотят выехать из Китая собирают список для вывозимого авиарейса. Предварительная дата вылета — 18 октября, предположительно рейс будет выполнять компания ИрАэро. Сообщения об этом ходят по сети WeChat,передаёт портал Biang.ru.

— В этой группе люди ждали вывозной рейс, но программу вывозных эвакуационных рейсов отменили. Есть возможность полететь до России. Рейс Маньчжурия-Иркутск. Билет в районе 30 тысяч рублей, если соберется 70 человек. Возможны 2 чемодана по 20 кг. Рейса как такого еще нет, есть список желающих, кто готов 18 октября полететь, — говорится в сообщении.

Также в социальных сетях сообщают, что минимальное количество пассажиров должно быть 50 человек, ценовой диапазон колеблется от 28 до 40 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, оперативно штаб принял решение возобновить авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Кореей. Программа вывозных рейсов была отменена.

Оставшиеся заграницей надеятся, что власти России и Китая согласуют рейс, списки будут поданы организаторам, а желающие, должны будут зарегестрироваться на сайте Госуслуг.

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#коронавирус #Китай

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