Сеть ювелирных магазинов Sunlight оштрафовали на 400 тысяч рублей

Фото: metallurgprom.org

Сеть магазинов Sunlight поймали на лжи и оштрафовали. Магазин под Волгоградом прислал местной жительнице сообщение на телефон об уходе компании с рынка. Якобы в связи с закрытием покупателей ждут очень большие скидки. На самом деле торговая точка продолжала работать.

За ложную информацию федеральная антимонопольная служба по Волгоградской области оштрафовала Sunlight на 400 тысяч рублей, пишет fingazeta.ru.

Сеть магазинов нарушила законы Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности ФАС зафиксировала нарушение по части первой статьи 14.3.

— Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности. При определении размера штрафа учтён тот факт, что данная сеть систематически вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос, — сообщила заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.

По словам заместителя УФАС, выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, выбрала краткосрочный эффект, это её право.

Жителей Приамурья компания Sunlight тоже проинформировала о предстоящем закрытии. На телефоны амурчан поступают звонки с аудиосообщением о скором закрытии сети магазинов. В соцсетях появилась информация о ликвидации компании со списком городов, в которых, якобы, со дня на день закрываются торговые точки компании.