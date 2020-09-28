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28сентября
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сегодня, 13:47 7

Сеть ювелирных магазинов Sunlight оштрафовали на 400 тысяч рублей

Сеть ювелирных магазинов Sunlight оштрафовали на 400 тысяч рублей
Фото: metallurgprom.org

Сеть магазинов Sunlight поймали на лжи и оштрафовали. Магазин под Волгоградом прислал местной жительнице сообщение на телефон об уходе компании с рынка. Якобы в связи с закрытием покупателей ждут очень большие скидки. На самом деле торговая точка продолжала работать.

За ложную информацию федеральная антимонопольная служба по Волгоградской области оштрафовала Sunlight на 400 тысяч рублей, пишет fingazeta.ru.

Сеть магазинов нарушила законы Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности ФАС зафиксировала нарушение по части первой статьи 14.3.

— Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности. При определении размера штрафа учтён тот факт, что данная сеть систематически вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос, — сообщила заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.

По словам заместителя УФАС, выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, выбрала краткосрочный эффект, это её право.

Жителей Приамурья компания Sunlight тоже проинформировала о предстоящем закрытии. На телефоны амурчан поступают звонки с аудиосообщением о скором закрытии сети магазинов. В соцсетях появилась информация о ликвидации компании со списком городов, в которых, якобы, со дня на день закрываются торговые точки компании.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Мало, этих уродов надо на 4000000 как минимум штрафануть, может тогда до них дойдёт.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    да закрыли бы уже нафиг действительно. А то из каждого утюга доносится как они закрываются

  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    1 час назад

    Эти гады и в Благовещенске внаглую врут уже который год, по радио и звонят с той же рекламой, достали уже, когда же их выгонят с нашего рынка?! За такие махинации надо не только штрафовать (как минимум штрафовать не на эту смешную цифру в 400 тыс. руб., а на 400 млн. руб., чтоб знали как врать и навязывать свой товар), но и садить! Такое ощущение, что этим "салайтом" заведуют ЭДРОСЫ, так как они очень давно врут русскому народу.

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Они не только в Благовещенске, они по всей России гонят эту пургу. Я вообще не понимаю как с таким маркетингом у них вообще кто-то что-то покупает.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Они по моему уже пятый год закрываются)))

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Хотя, какое враньё?! Они же закрывают магазины каждый день, в конце рабочего дня))

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Не только они гонят, везде лживая реклама о скидках.

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