Василий Орлов: «В убийстве амурского тигра подозреваются два человека»

Василий Орлов сообщил, что уже есть подозреваемые по делу об убийстве тигра Павлика.

— Идет следствие, уже есть двое подозреваемых, один из них местный житель, второй — вахтовик. Большая вероятность того, что стреляли преднамеренно и стреляли неоднократно, прекрасно осознавая, что они делают. Разбираться, насколько виноваты эти люди, а также выносить им наказание будет суд, — рассказал Василий Александрович во время прямого эфира.

Также губернатор признался, что он сам он не охотник и, по его личному мнению, убивать диких животных — это плохо.

Ранее Василий Орлов заявил, что будет добиваться для убийц амурского тигра самого серьезного наказания. Убитого тигра нашли в Свободненском районе утром 25 сентября. Погибшим оказался тигр Павлик, которого выпустили в живую природу в 2019 году.