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28сентября
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сегодня, 13:18 4

Василий Орлов: «В убийстве амурского тигра подозреваются два человека»

Василий Орлов: «В убийстве амурского тигра подозреваются два человека»
Фото: @va.orlov

Василий Орлов сообщил, что уже есть подозреваемые по делу об убийстве тигра Павлика.

— Идет следствие, уже есть двое подозреваемых, один из них местный житель, второй — вахтовик. Большая вероятность того, что стреляли преднамеренно и стреляли неоднократно, прекрасно осознавая, что они делают. Разбираться, насколько виноваты эти люди, а также выносить им наказание будет суд, — рассказал Василий Александрович во время прямого эфира.

Также губернатор признался, что он сам он не охотник и, по его личному мнению, убивать диких животных — это плохо.

Ранее Василий Орлов заявил, что будет добиваться для убийц амурского тигра самого серьезного наказания. Убитого тигра нашли в Свободненском районе утром 25 сентября. Погибшим оказался тигр Павлик, которого выпустили в живую природу в 2019 году.

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#губернатор #животные

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Комментарии
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  • Толстая натура

    Толстая натура
    2 часа назад

    В области совсем не осталось проблем стоящих губернаторского внимания...

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    прогиб перед Пу

  • vav686

    vav686
    1 час назад

    Толстая натура халопы то как раз и дальше терпеть могут а вот тигров не осталось почти.

  • Tуман

    Tуман
    46 минут назад

    А курам головы рубят топором или шею сворачивают

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