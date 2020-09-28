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28сентября
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сегодня, 12:52 13

Амурская область оказалась в аутсайдерах в рейтинге регионов с самым здоровым образом жизни

Амурская область оказалась в аутсайдерах в рейтинге регионов с самым здоровым образом жизни
Фото: pixabay.com

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов приверженности населения к здоровому образу жизни. Регионы оценивали по 8 пунктам, среди них – потребление алкоголя, табачных изделий, занятия спортом и условия труда.

В четвёртый раз лидерами рейтинга стали Северный Кавказ и юг России, первое место у Республики Дагестан, на второй строчке Чеченская республика, третьи — Адыгея, четвёртые — Краснодарский край, замыкает пятёрку лидеров Кабардино-Балкарская Республика.

Амурская область тоже среди первых, но с конца. По данным за 2019 год, Приамурье вышло на 81-е место, что на один пункт ниже, чем в прошлом году. Среди аутсайдеров также Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область и Еврейская автономная область.

Рейтинг рассчитывался по данным Росстата, Генпрокуратуры и министерства спорта.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    "Кабардино-Балканская Республика" - прикольная такая республика! )))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    зарплаты амурчан из всех развлечений позволяют покупать только дешёвый алкоголь

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    На три копейки ни достойных развлечений, ни качественного алкоголя...

    Только "Боярышник" и горящие покрышки... )

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    Лорд сторонник Единой России-и поливает дерьмом всё что находится рядом

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Прямо рейтинг "Кому на Руси жить хорошо"

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Народ ленивый, вечно жалуется, попу поднять лень, на улице одни толстяки. Места для спорта хоть отбавляй, природа в том числе. Бег, палки, велоспорт и т.п . Возможности много, главное не лениться

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Толстяков много? Значит хорошо живут.

  • ой стыдно

    ой стыдно
    1 час назад

    Не ваше дело! Хочу быть толстяком , буду!

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    А вот Сознательный Гражданин - толстяков ненавидит.

  • Толстая натура

    Толстая натура
    1 час назад

    2500 в среднем стоит безлим в тренажёрку.

    Это примерно как 2 средненькие пятничные пьянки.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Почему же я не люблю толстяков, они мне симпатичны, прикольные такие. Особенно нравится наблюдать как они кушают, прикольно и очень мило. И вообще, они очень добрые)) И ещё у них очень много плюсов, о которых они охотно рассказывают;)

  • OT

    OT
    1 час назад

    Дак коншно я не чеченец, чо-б мой рейтинг был в первых рядах. Я не с Путиным ибо нет у меня возможности требовать дань с кремля. А с хорошими деньгами о здоровом образе жизни озаботился -бы ибо это и есть рай. Зачем мне надежда на рай после смерти имея дань? Здоровый образ жизни стал-бы железным правилом.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    28 минут назад

    Да уж, судя по комментариям мы на последнем месте по интеллекту) Жалко и стыдно за земляков.

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