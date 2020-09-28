Амурская область оказалась в аутсайдерах в рейтинге регионов с самым здоровым образом жизни
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов приверженности населения к здоровому образу жизни. Регионы оценивали по 8 пунктам, среди них – потребление алкоголя, табачных изделий, занятия спортом и условия труда.
В четвёртый раз лидерами рейтинга стали Северный Кавказ и юг России, первое место у Республики Дагестан, на второй строчке Чеченская республика, третьи — Адыгея, четвёртые — Краснодарский край, замыкает пятёрку лидеров Кабардино-Балкарская Республика.
Амурская область тоже среди первых, но с конца. По данным за 2019 год, Приамурье вышло на 81-е место, что на один пункт ниже, чем в прошлом году. Среди аутсайдеров также Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область и Еврейская автономная область.
Рейтинг рассчитывался по данным Росстата, Генпрокуратуры и министерства спорта.
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