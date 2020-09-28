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28сентября
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сегодня, 12:54 4

В Приамурье задержали 1,5 тонны рыбы без документов

В Приамурье задержали 1,5 тонны рыбы без документов
Фото: доброфлот.рф

Инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области задержали полторы тонны мороженой рыбы неизвестного происхождения. Морепродукты возвращены к месту отправления.

Мороженую кету весом 1 500 килограммов без документов обнаружили инспекторы управления Россельхознадзора при досмотре фургона грузового автомобиля вместе с сотрудниками ДПС. Грузовик ехал через Амурскую область из Хабаровского края в Республику Саха (Якутия).

Перевозчик, допустивший нарушение ветеринарного законодательства при перевозке подконтрольной продукции, привлечён к административной ответственности с назначением штрафа.

С нарушителем проведена разъяснительная беседа об обязательном сопровождении подконтрольного груза ветеринарно-сопроводительными документами. Кета возвращена к месту погрузки.

Досмотр подконтрольных госветнадзору грузов ведётся ежедневно в рамках мероприятий по пресечению фактов их неправомерного перемещения, а также защиты населения от болезней общих для животных и человека и их распространения на территории региона, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

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#жизнь #закон #производство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    рыбу уничтожили

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    А нефиг рыбам без паспорта шляться. Вон, в Индии коровам уже дают паспорта. :)

  • ну вот

    ну вот
    50 минут назад

    заголовок - агонь, ну

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    37 минут назад

    Куда они ее вернули? Сами вернули или своим ходом отправили. Водила скорее всего, переждал в кустах и двинулся дальше по маршруту)

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