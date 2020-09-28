Чиновников и полицию хотят обязать прививаться от гриппа

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Данные изменения, по мнению Минздрава, обусловлены тем, что в период пандемии коронавируса возникают риски возникновения микст-инфекций. Именно поэтому необходимо предотвратить в первую очередь осложнения, связанные с гриппом.

«В предстоящий эпидемический сезон ОРВИ и гриппа ожидается сочетанная циркуляция вирусов гриппа А, В и нового коронавируса, вызывающего COVID-19, а также других вирусов ОРВИ. Важно отметить, что наиболее эффективным и экономичным способом защиты от эпидемий является вакцинопрофилактика. При этом реализация мероприятий по вакцинации против гриппа позволит снизить заболеваемость и смертность, в том числе от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в документе.