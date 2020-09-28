Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:46 9

Чиновников и полицию хотят обязать прививаться от гриппа

Чиновников и полицию хотят обязать прививаться от гриппа
Фото: pixabay.com

Минздрав России предложил расширить перечень лиц, которым необходимо проходить обязательную вакцинацию от гриппа. В список вошли работники сферы услуг, волонтеры, вахтовики, соцработники, сотрудники правоохранительных органов и госслужащие, сообщает ТАСС.

Данные изменения, по мнению Минздрава, обусловлены тем, что в период пандемии коронавируса возникают риски возникновения микст-инфекций. Именно поэтому необходимо предотвратить в первую очередь осложнения, связанные с гриппом.

«В предстоящий эпидемический сезон ОРВИ и гриппа ожидается сочетанная циркуляция вирусов гриппа А, В и нового коронавируса, вызывающего COVID-19, а также других вирусов ОРВИ. Важно отметить, что наиболее эффективным и экономичным способом защиты от эпидемий является вакцинопрофилактика. При этом реализация мероприятий по вакцинации против гриппа позволит снизить заболеваемость и смертность, в том числе от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в документе.

Просмотров всего: 876

#здоровье #медицина

распечатать


Общество 13

Амурская область оказалась в аутсайдерах в рейтинге регионов с самым здоровым образом жизни
Общество 2

Российские больницы будут помещать пациентов с подозрением на COVID-19 в спецбоксы
Общество 5

Как распознать и предупредить инфаркт: советы амурского кардиолога
Коронавирус 1

В Амурской области выявили 30 новых заражений коронавирусом
Комментарии
Показать все (9)
  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Народ отказывается от этих сомнительных прививок, так они хотят обязаловку ввести! (((

  • Разнящий

    Разнящий
    3 часа назад

    Действительно, лучше подохнуть чистым, без сомнительных прививок.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А лучше умереть пораньше, но с прививкой? )

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    также и с выборами, в дэке премии лишают за отказ и прививки пока о гриппе речь

  • ой стыдно

    ой стыдно
    1 час назад

    Возьмите в ДЭК работать, я привитый от гриппа ежегодно. Есть прививка от клеща.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    привейте Лорда первого-как заслуженного обсирателя ЛДПР

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    А есть вакцина от ЛДПР?

  • Roman_x

    Roman_x
    1 час назад

    RIP полицаи...теперь и вы в качестве испытуемых kovid

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Есть, Хабаровск ныне возглавляет. Достаточно один раз послушать его чтобы возненавидеть ЛДПР.

Показать все (9)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь